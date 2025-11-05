Accordo TotalEnergies-Data4: energia green per i data center spagnoli

TotalEnergies ha firmato un contratto decennale per la fornitura di energia elettrica 100% rinnovabile ai data center spagnoli del gruppo Data4. L’accordo prevede la consegna di 610 GWh di energia pulita prodotta da parchi eolici e solari, con una capacità equivalente a 30 MW.

Il progetto – al via da gennaio 2026 – conferma la volontà di entrambe le aziende di accelerare la decarbonizzazione dell’industria digitale, un settore sempre più energivoro con l’espansione dei servizi cloud e dell’intelligenza artificiale.

Un mix tra eolico e solare

La fornitura, definita come Clean Firm Power, combina energia eolica e solare con soluzioni di flessibilità per assicurare una disponibilità costante di elettricità verde.

La compagnia francese TotalEnergies, che gestisce un ampio portafoglio di asset rinnovabili in Spagna, metterà a disposizione di Data4 un mix bilanciato di fonti per assicurare un approvvigionamento continuo, affidabile e competitivo.

«Siamo entusiasti di questo accordo con Data4, che dimostra la nostra capacità di offrire soluzioni energetiche personalizzate e sostenibili ai grandi clienti industriali», ha dichiarato Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration di TotalEnergies.

L’iniziativa rientra nella strategia dell’azienda di raggiungere un rendimento del 12% nel business elettrico entro i prossimi anni, posizionandosi come fornitore di riferimento per la transizione energetica delle grandi imprese internazionali.

L’intesa con Data4 si aggiunge infatti a una lista già lunga di contratti siglati da TotalEnergies con grandi gruppi. Tra questi: STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange e Sasol.

Il futuro green dei data center

Data4, tra i principali operatori europei di data center, è attiva in sei Paesi e ha annunciato un piano di investimenti da 2 miliardi di euro in Spagna entro il 2030 per espandere i propri campus digitali.

L’accordo con TotalEnergies è parte di una strategia più ampia per integrare energia rinnovabile al 100% in tutte le sedi operative. Così da ridurre al minimo le emissioni di CO₂ e migliorando la sostenibilità dei servizi cloud.

«Questo contratto conferma il nostro impegno per le energie rinnovabili. Un tema cruciale in un momento in cui la corsa all’intelligenza artificiale accelera la domanda energetica», ha spiegato François Sterin, Chief Operating Officer di Data4.

«Stimiamo che il fabbisogno energetico complessivo dei data center spagnoli triplicherà entro il 2030. Con TotalEnergies possiamo assicurare ai nostri clienti un approvvigionamento stabile, competitivo e a basse emissioni. Allo stesso tempo, posizioniamo Madrid come uno degli hub digitali più attrattivi d’Europa».