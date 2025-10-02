Accordo Exelentia-Vaticano: una flotta elettrica nella Santa Sede







Con la fornitura di un’ampia flotta di veicoli di servizio green e personalizzati, prosegue la collaborazione tra Exelentia e il Vaticano. La nota azienda romana, specializzata in veicoli a zero emissioni e servizi di mobilità, ha infatti chiuso un accordo con il Governatorato di Città del Vaticano per la consegna di nuovi veicoli elettrici per il trasporto di persone e ad uso commerciale.

Exelentia aveva già fornito in precedenza a Papa Leone XIV due veicoli elettrici destinati ai suoi spostamenti.

Oggetto della nuova collaborazione sono due tipologie di veicoli green, scelti per svolgere servizio presso il Vaticano e le Ville Pontificie di Castel Gandolfo. La prima flotta è per il trasporto passeggeri, destinata alla Gendarmeria e ai Vigili del Fuoco per attività di movimentazione interna del personale, servizi di pattugliamento, controllo e primo soccorso. La seconda consiste invece in alcuni veicoli commerciali – tipologia cassone fisso, ribaltabile e furgone – scelti per supportare il trasporto di merci e attrezzature del personale operativo del Vaticano in tutte le attività di manutenzione, servizi, floreria e giardini.

La Santa Sede… a zero emissioni

Exelentia si è preoccupata di personalizzare i mezzi, equipaggiandoli secondo le specifiche esigenze operative e logistiche del Governatorato. Realizzando, ad esempio, livree ad hoc (come quella rossa per i veicoli destinati ai Vigili del Fuoco) o apposite modifiche strutturali per assecondare una certa versatilità di utilizzo. Specie nei mezzi ad uso commerciale.

Ovviamente le dimensioni compatte e l’alimentazione totalmente elettrica, senza emissioni e silenziosa, dei veicoli in questione li rende idonei a poter circolare e svolgere attività all’interno di aree riservate o tra i diversi settori che ospitano i fedeli in Piazza San Pietro, offrendo un servizio unico nel suo genere.

Tutti i mezzi sono già operativi in Vaticano. Oltretutto la flotta Exelentia consegnata al Governatorato del Vaticano è completata anche da alcune navette elettriche a sei e otto posti, per il trasporto di visitatori e fedeli all’interno del Vaticano e nelle Ville Pontificie.