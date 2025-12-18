Accordo Electrip e Xpeng. Tanti vantaggi e 20.000 km di ricariche gratis

Electrip ha siglato un accordo con Xpeng. Per i clienti un pacchetto di 3.020 kWh prepagati (circa 20.000 km) e una tariffa dedicata scontata del 15% per 5 anni.

L’alleanza tra Electrip Global e Xpeng è una rarità nel mondo della mobilità elettrica. Per la prima volta, un produttore di automobili elettriche stringe con un Charge Point Operator un’intesa che va oltre il semplice accordo commerciale e offre un valore aggiunto concreto ai clienti.

Nello specifico si tratta di 3.020 kWh prepagati, equivalenti a circa 20.000 km di percorrenza, utilizzabili in due anni. Un incentivo significativo per chi sceglie Xpeng, e riflette l’impegno di Electrip per la diffusione delle auto elettriche.

Un altro elemento di rilievo è lo sconto del 15% sulle tariffe Electrip per 5 anni legato al numero di telaio (VIN): una proposta che va oltre il semplice prezzo promozionale, mirando a consolidare il valore residuo delle vetture Xpeng anche in fase di rivendita.

In più per chi lo desidera in pacchetto è compresa anche l’installazione gratuita di una wallbox.

Xpeng Power: l’App Electrip che semplifica la ricarica

Oltre a offrire sconti e ricariche gratuite, Electrip ha pensato anche di semplificare l’esperienza di ricarica attraverso Xpeng Power. Si tratta di un’App sviluppata da Electrip in white label, che consente agli utenti di accedere con facilità a più di 60.000 punti di ricarica in Italia tramite un’unica piattaforma. In un mercato italiano in cui la semplicità di ricarica resta una delle barriere principali alla diffusione EV, avere un punto di riferimento sicuramente può aiutare a convincere i più ansiosi.

Secondo Giovanni Fornaro, Global Chief Marketing Officer di Electrip, l’accordo “conferma la missione di Electrip: guidare la trasformazione della mobilità elettrica con energia, velocità e innovazione”.



Nuovo hub di ricarica a Portello (Milano)

Oltre alla partnership è stato inaugurato anche un importante hub di ricarica in zona Portello a Milano, più precisamente all’interno del Parking Portello Fiera.

Si tratta di una posizione chiave tra la Milano-Laghi e la Milano-Torino e non troppo distante dal centro della città. Un hub con potenze che arrivano fino a 400 kW. Nello specifico: 10 punti da 400 kW, 4 da 60 kWe 16 in corrente alternata da 22 kW. Per un totale di 30 postazioni di ricarica.

Electrip, cresce in Italia e in Europa

Electrip continua a consolidare la propria presenza sul territorio con una espansione significativa della rete di ricarica.

Il 2025 ha visto aperture importanti, come il più grande hub di ricarica in Italia ad Assago e appunto a Milano-Portello, luoghi che non sono soltanto infrastrutture, ma anche spazi di contatto e servizi per gli utenti EV.

Il recente assegnazione di un bando per 6 location strategiche sulla rete autostradale italiana rappresenta poi un ulteriore passo cruciale nella strategia di Electrip. Portare la ricarica ultraveloce sulle principali direttrici che collegano il Nord e il Sud del Paese è un obiettivo ambizioso ma coerente con la visione di una mobilità elettrica senza barriere.

Andrea Casartelli, Country Manager di Electrip Italia, ha affermato che l’espansione sulla rete autostradale “scrive una nuova pagina della mobilità elettrica italiana”, rendendo la ricarica un’esperienza immediata e rivoluzionaria.