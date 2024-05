Accise sulle ricariche? Ci manca solo questa…Eppure il Governo ci pensa, come ha spiegato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al Dealer Day.

Accise sulle ricariche per farle costare di più? Il governo ci lavora…

Abbiamo le ricariche pubbliche più care d’Europa, più del doppio di Paesi vicini a noi come la Francia. Eppure il Governo sta pensando di farle costare ancora di più, aggiungendo tasse sotto forma di accise, come già accade per la benzina. È lo stesso esecutivo che da inizio anno tiene bloccato il mercato promettendo sontuosi incentivi mai entrati in vigore: “Pensate all’effetto che avrà l’elettrificazione sullo spostamento delle accise del carburante alle nuove forme di alimentazione“, ha scandito Giorgetti. Aggiungendo che “il ministero dell’Economia e delle Finanze ha già iniziato a lavorare. Anche in considerazione dell’aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici“. Morale della favola: “È in corso una riflessione del governo sulla necessità di tenere presente l’evoluzione delle basi imponibili sulla base della trasformazione del sistema economico“.

Il prezzo delle colonnine più potenti andrebbero ben oltre l’euro/kWh, una follia

Nessun accenno al fatto che le auto elettriche sono a emissioni zero. E che ci sono zone come la Pianura Padana, che dovrebbe essere cara a un esponente leghista, con valori di inquinamento devastanti per la salute pubblica. Del resto non ci si può aspettare nulla di buono da un ministro che, quando era titolare dei Trasporti, varò una struttura di incentivi che agevolano le ibride plug-in più delle elettriche. Con un tetto per accedere al bonus fissato a 45 mila euro (più IVA) per le prime e a 35 mila per le seconde. Un unicum in Europa, del tutto inspiegabile per agevolazioni che avrebbero dovuto privilegiare i veicoli meno inquinanti. Se davvero le accise dovessero arrivare, avremmo il triste primato di essere l’unico Paese in Europa ad avere ricariche pubbliche ben sopra all’euro/kWh. Già adesso le Enel X più potenti sono a 0,99. Una follia: il mondo va da una parte, l’Italia dall’altra, come sempre. E a pagare sono gli italiani.

