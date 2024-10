Meloni aumenta le accise sul gasolio, ma non lo fa certo per ambientalismo

Meloni aumenta le accise sul gasolio, ma non lo fa certo per...

Il governo potrebbe aumentare le accise sul gasolio per “allinearle” a quelle sulla benzina. L’operazione potrebbe costare agli automobilisti e alle imprese di trasporto fino a 3 miliardi. Prima di arrivare a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni avevo promosso campagne sui social contro le accise promettendo di tagliarle

Se ci fosse uno spot “perfetto” per spiegare come i politici promettono una cosa quando sono all’opposizione e ne fanno una diametralmente opposta quando sono al governo, non potrebbe che essere impersonato da Giorgia Meloni.

La leader di Fratelli d’Italia all’opposizione aveva promesso il taglio delle accise. Ora, mette nero su bianco che il governo è intenzionato a metterci mano. Ma usando la leva fiscale per tassare ancora di più gli italiani.

L’aumento delle accise sul gasolio potrebbe costare ad automobilisti e imprese fino a 3 miliardi in più

E’ tutto scritto nel Piano strutturale di bilancio (Pbs), uno dei documenti propedeutici alla stesura della Manovra del governo. Un documento che contiene, tra le altre cose, indicazioni su dove recuperare risorse o razionalizzare le spese.

Nel testo appena presentato è scritto: «Utilizzare il riordino delle spese fiscali (tax expenditures) in determinati ambiti di tassazione, come l’allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica“.

Interessante notare che il documento scrive anche che “l’allineamento” si potrebbe usare “come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell’efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transazione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale».

“Allineare le accise sul gasolio a quelle sulla benzina”

Questo è quanto è scritto nei documenti ufficiali. A cui è bene aggiungere qualche spiegazione. La prima: allineamento significa pareggiare le accise su benzina e gasolio. Al momento, le accise pesano per 61,7 centesimi al litro sul gasolio, mentre per la benzina parliamo di 72,8 centesimi al litro.

Secondo punto: cosa significa “pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale“? In pratica, alzando le accise si dovrebbe disincentivare l’uso di veicoli a motore alimentato da combustibili fossili e favorire il passaggio all’ibrido/elettrico.

Ma difficilmente avverrà se i prezzi del petrolio dovessero proseguire la loro discesa. Negli ultimi giorni, le quotazioni sono risalite per le tensioni in Medio Oriente. Ma se dovesse in qualche modo calare la tensione, le previsioni danno il petrolio ormai vicino il picco della domanda e i Paesi produttori pronti a farsi una concorrenza feroce per le quote di mercato.

Il governo Meloni è ambientalista “a sua insaputa” e non appare come un grande sostenitore della transizione energetica

Lo dimostra il fatto che l’Arabia Saudita ha già fatto sapere di voler aumentare le sue quote di produzione per compensare il calo del prezzo, giocando sul suo ruolo di primo produttore al mondo di greggio. E i concorrenti non staranno a guardare: in sostanza, potrebbe saltare l’accordo all’interno dell’Opec+, lo storico cartello allargato alla Russia.

In sostanza, per essere pratici, questo significa che con i prezzi di gasolio e benzina tendenzialmente dovrebbero scendere. E le auto a gasolio in particolare, per i costi di combustibile, saranno concorrenziali con l’elettrico visti i costi della ricarica alle colonnine “pubbliche”.

Un ultima considerazione. Nel caso il governo renda operativo il “suggerimento” di alzare le accise per recuperare fondi per la Manovra, lo farà per un calcolo politico-economico, più che per spingere sulla transizione.

Il governo di destra, in questi due anni, non si è certo distinto per spingere sulla decarbonizzazione, avendo preso posizione contro la direttiva casa per rendere più efficienti gli immobili e per il rinvio dello stop dei motori endotermici per favorire l’elettrificazione dei trasporti.

Questo in Europa. Sul fonte interno alcuni provvedimenti come il decreto Aree idonee e il decreto Agricoltura non hanno certo dato l’impressione di voler favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Così come rivelano i ritardi strutturali per lo sviluppo dell’eolico off shore, mentre in tutta l’Europa del nord sono in corso aste miliardarie per nuovi impianti.

Insomma, se la premier Meloni passa per essere favorevole alla transizione lo è a sua insaputa o a targhe alterne.