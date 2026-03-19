Accise, un taglio populista che favorisce i più ricchi







Un intervento a pochi giorni dal referendum sulla giustizia. Il decreto del governo che ha tagliato di 25 centesimi le accise sui carburanti apre la porta a legittimi sospetti. Soprattutto perché il provvedimento resta in vigore per 20 giorni. Ma non è l’unico limite di un provvedimento che è già stato bollato come “populismo energetico”.

Dopo averlo annunciato per giorni, averci pensato a lungo in attesa delle evoluzioni del conflitto on Medioriente, il governo ha preso la sua decisione. Che in molti giudicano tardiva e anche controproducente. Il decreto che taglia le accise sui carburanti costerà alla casse dello Stato attorno ai 400 milioni. Giusto per capire le proporzioni, se durasse tutto l’anno costerebbe quasi 11 miliardi. Due miliardi in più rispetto all’impegno di spesa del governo Draghi per un simile provvedimento durante la crisi energetica nel primo periodo della guerra in Ucraina.

Taglio delle accise, soldi tolti a Sanità e Scuola

Ma più che per il costo, è opportuno sottolineare da dove verranno presi i fondi per sostenere il taglio delle accise voluto dal governo Meloni. Lo si legge dal testo del decreto, per la precisione in uno degli allegati al testo. Vengono indicati i tagli lineari ai ministeri da cui provengono i soldi a copertura del decreto: 96 milioni ai Trasporti 86 alla Salute, 25 all’Istruzione, 25 alla Cultura, 25 alla Ricerca e Università. Quindi, è bene ricordare che ogni volta che si fa il pieno di benzina o gasolio vengono tolti soldi agli ospedali, alla scuola e ai lavoratori pendolari. C’era una alternativa? Giudichi il lettore, ma la segretaria del Pd Elly Schlein aveva suggerito di utilizzare l’extragettito dell’Iva dovuta all’aumento dei carburanti per l’aumento del greggio.

Ma pareri negativi si possono leggere anche da analisti delle vicende politiche economiche, pubblicati sui loro account social. Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni, think tank di ispirazione liberista, è stato molto netto nel suo post su X. “Operazione costosa, sbagliata (incentiva il consumo) e regressiva come dimostra il precedente del 2022”. E poi ancora: “Il taglio ‘temporaneo’ delle accise, in una fase di estrema incertezza su un contesto internazionale le cui conseguenze economiche possono rivelarsi tragiche è al tempo stesso manifestazione di #populismo, insicurezza e debolezza. Il conto, però, lo paga e lo pagherà il paese”.

Taglio delle accise, benefici ai più ricchi

Quali potrebbero essere le conseguenze negative, in base all’esperienza di quanto accaduto solo quattro anni fa, l’ha fornita Matteo Villa, Head of PolicyLab dell’Istituto per gli Studi di politica internazionale (Ispi). Villa è intervenuto a sua volta sul social un tempo chiamato Twitter. Ricordando che un provvedimento come il taglio delle accise va anche a chi non ne ha bisogno. “Per non dimenticare. Il taglio delle accise del 2022 costò 9 miliardi di euro, e i due terzi del beneficio andò alla metà più ricca della popolazione”.

In alternativa? “Quello che si può ed è spesso giusto fare, con gli stessi soldi, è abbassare il prezzo di altri beni di prima necessità (per es. riducendo IVA solo per quelli). Il taglio delle accise: – essendo generalizzato, aiuta anche (e in buona parte) chi non ne ha bisogno”.

Fine della storia triste.