Accesso ZTL con l’elettrica: perché queste differenze?

Accesso ZTL con l’elettrica: Stefano ci scrive dalla Sicilia, lamentando che città come Catania danno il passo solo ai residenti. Perché questa discriminazione? Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Accesso ZTL: perché Catania agevola solo i residenti? Le auto degli altri puzzano…?

“Spero possiate pubblicare questo sfogo che magari coinvolge altri lettori di altre citta (finora saputo solo per Viterbo e Catania). Sono un siciliano, felice possessore di auto 100% elettrica e convinto sostenitore della mobilità sostenibile. Ho recentemente constatato sulla mia pelle che nella città di Catania, a differenza di altre non discriminatorie e più sensibili alla mobilità sostenibile (ad esempio Siracusa), solo i residenti possono chiedere il rilascio del pass per la circolazione nelle ZTL. Oltre al parcheggio gratuito all’interno delle strisce blu. Evidentemente a Catania le auto elettriche dei non residenti puzzano ed inquinano rispetto alle più ecologiche e profumate dei cittadini residenti… Questo triste atteggiamento è retrogrado e discriminatorio, a mio avviso“. Giuseppe Vinci

Ogni municipio va per conto suo, vai a capire perché…

Risposta. Ogni città fa a modo suo e rilascia un suo permesso, che in genere consente non solo l’accesso alla ZTL, ma anche il parcheggio gratuito nelle strisce blu. Funziona così per esempio a Roma, Milano, Napoli, Firenze e Bologna, ma non a Torino e Palermo, dove la sosta si paga comunque. E nel capoluogo lombardo per parcheggiare nelle strisce blu serve un pass che costa 10 euro. In genere le città rilasciano un contrassegno, che va esposto quando l’auto circola o è parcheggiata nella ZTL. Ma non a Firenze, dove per circolare e parcheggiare gratis basta comunicare la targa alla SAS, società che gestisce gli accessi al centro. Poi c’è chi, come Alessandria, con il 2023 ha cancellato l’accesso al centro anche per le elettriche. Forse potrebbe essere l’ANCI, l’Associazione dei Comuni, a farsi carico di mettere d’accordo i mille campanili e agevolare gli accessi con unico pass, grazie alla tecnologia. Ma par di capire che molte amministrazioni, come appunto Catania, vogliano agevolare solo i propri cittadini, infischiandosene di chi viene da fuori.

