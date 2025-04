Accesso EV alle ZTL: un permesso per ogni Comune, follia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Accesso EV alle ZTL: serve un permesso per ogni Comune. Una follia secondo Roberto, che gita il caso degli agenti di commercio, che si spostano continuamente. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Accesso EV alle ZTL: “Come fa un agente di commercio che si sposta di continuo?”

“Sono un vostro affezionato da qualche anno, in pratica da quando sono passato all’elettrico 3 anni fa. Voglio segnalare una problematica che tocca tutti gli utenti ev. In pratica in tutte le zone ZTL serve chiedere un permesso con l’invio di documenti che attestino l’uso di un veicolo elettrico per poter accedere. Pena il pagamento della multa anche se si possiede un veicolo totalmente elettrico. Ora immaginate che io sono un agente di commercio e per lavoro debba entrare in diverse città, come funziona? Per ogni città serve una richiesta e relativa documentazione da inviare, come se le varie istituzioni non sapessero in base al numero di targa che auto è?? È mai possibile che a nessuno venga a mente che basterebbe un colore di targa diverso solo per i veicoli EV e tutta questa montagna di burocrazia verrebbe eliminata? Siamo in Europa? Mi sembra evidente che noi siamo uno Stato a parte! Spero di aver stimolato il problema e che qualcuno possa farsi carico di questo semplice accorgimento“. Roberto Poletto (Venezia)

Ci sono Paesi già con le targhe riconoscibili, ma in Italia è difficile… ..)

Risposta. La situzione è ancora più complicata, perché non tutti i Comuni consentono alle elettriche l’accesso allla ZTL. E molti danno il permesso ai soli residenti (un lettore qualche tempo fa ci ha segnalato il caso di Catania, per esempio). Quanto alla possibilità di dare alle EV un colore di targa diverso, e renderle subito riconoscibili, ci sono Paesi che hanno adottato da tempo questo accorgimento. Famoso è il caso della Polonia, che utilizza un riconoscibilissimo fondo verde. Perché in Italia non si fa? Perché si temono le reazioni stizzite di che detesta le auto elettriche, una maggioranza silenziosa che considera che le guida dei privilegiati. Quanto infine alla proposta di far riconoscere le elettriche dai sistemi informatici dei vari Comuni, occorrerebbe un accordo con il PRA, il Pubblico Registro Automobilistico. Campa cavallo…