Accelerazione non voluta (“e pericolosa”) con una 500e

Accelerazione non voluta con una 500e. Omer, un lettore modenese, racconta allarmato quel che è accaduto alla moglie con la modalità one pedal.

Accelerazione non voluta: “Mentre mia moglie pensava di scendere, l’auto è ripartita di colpo..”

“Sono a descrivervi quello che è successo a mia moglie. Parcheggia la macchina di fianco a casa, rilascia l’acceleratore e si ferma. Usa la modalità range, quindi one pedal.

Appena rilascia il pedale e mentre pensa di scendere, la 500 parte di colpo. Sale sul marciapiede alto circa 10 cm. investe una recinzione e la relativa siepe posteriore. E di colpo si ferma. Dai segni lasciati a terra, si vede che le ruote girano parecchio per trovare il grip per salire sul marciapiede, tanto che si sposta leggermente a destra. Una volta salita, va contro una rete di recinzione (debole) sfondadola e addosso alla siepe posteriore. Anche qui dai segni lasciati a terra si vede che la ruota anteriore di sinistra ha girato parecchio prima di fermarsi. Evidentemente la pancia toccava il marciapiede o le ruote posteriori facevano resistenza ad avanzare. Le foto che ha fatto non evidenziano bene questo aspetto. E io ho fatto una misurazione sommaria delle distanze e della lunghezza del marciapiede e della distanza dell’asse posteriore“.

“Ha tentato di frenare, ma inutilmente. Ora aspetto un controllo dell’assistenza Fiat”

“Di certo da un segno lasciato a terra si capisce che la pancia ad un certo punto ha toccato il bordo del marciapiede facendo resistenza all’avanzamento. Oppure o nel mentre, la siepe ben piantata faceva resistenza e le ruote giravano a vuoto, prima di fermmarsi improvvisamente. Tutto questo in pochissimo tempo, ma sufficiente per far sì che mia moglie, pur in preda al panico, tentasse di frenare, ma inutilmente. E alcune persone hanno sentito il rumore che l’operazione ha prodotto, nonostante la silenziosità della vettura. Al mio rientro ho chiamato la concessionaria per chiedere loro se gli era già successa una cosa del genere. Ovviamente no. Mi hanno detto di chiamare l’assisteza Fiat lunedì e farsi portare la macchina da loro, che poi aprono un ticket. Faranno un controllo della centralina da remoto o in loco in presenza di un loro ispettore. E si vedrà quello che è successo. (mmm…)“.

Accelerazione non voluta: “Vi risultano altri casi? E che cosa bisogna fare ora?”

“Vi ho scritto per sapere: 1) avete notizie di fatti simili? In rete non ho trovato niente. almeno in lingua italiana. 2) che cosa ne pensate? 3) che cosa bisogna fare affinché un fatto del genere non venga ignorato. Non mi interessa fare notizia sensazionalistica. Anche perché si scatenerebbero tutti quelli che dicono che è una donna, chissà cosa ha premuto mentre cercava la borsa per scendere ecc. Già mi aspetto un verdetto simile dalla diagnosi Fiat. Invece mi sembra una cosa gravissima e pericolissima. Pensate in quali altri situazioni fosse capitato: un semaforo rosso. una passaggio di pedoni, un parcheggio a bordo strada magari in montagna ec.. Invece vorrei che questa cosa servisse affinché non ne succedano altre e che la Fiat non prendesse sotto gamba la cosa o la insabbiasse“. Omer Solieri, Castelnuovo R. (Mo).

Al momento non ci risultano altri casi

Risposta. Fino ad oggi non abbiamo ricevuto segnalazioni di comportamenti anomali di questo tipo per la 500e, né ne abbiamo trovato notizia in rete. Bisogna acquisire anzitutto che cosa dirà la Fiat, esaminando quel che risulta dai tracciati dall’elettronica di bordo. E da lì decidere le successive mosse. Ricordiamo che in passato si è parlato di problemi analoghi (con conseguenze ben più gravi) per Tesla, con centinaia di ricorsi tra Stati Uniti e Cina. Ma alla lunga le indagini aperte per “sudden unintended acceleration“ si sono risolte con un’archiviazione. Anche da parte dell’ente federale americano che vigila sulla sicurezza stradale, NHTSA. In pratica non si è mai riusciti a dimostrare che gli incidenti, perché di questi si trattava, erano dovuti a un comportamento anomalo e incontrollabile della vettura. E non, tesi che è prevalsa, a errori umani.