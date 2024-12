Eccovi Premium, tutto Vaielettrico senza pubblicità

Arriva Vaielettrico Premium: offriteci un caffè al mese, o una pizza all’anno, e potrete legge tutti i nostri contenuti senza dover “dribblare” gli annunci pubblicitari.

Dal 7 gennaio per un caffè al mese o una pizza all’anno. Ma da oggi si può provare gratuitamente

Dal 7 gennaio via libera agli abbonamenti: un euro e 30 centesimi (1,3€) per un mese, dieci euro (10€) per l’abbonamento annuo.

Ma già da oggi, preiscrivendovi a questo link o cliccando sul pulsante interattivo del banner che vedete qui sotto, avrete diciotto giorni di tempo, fino a tutto il 6 gennaio, per testare gratuitamente la nuova esperienza di navigazione sul nostro sito.

Entrerete nella pagina che vedete qui sotto.



Compilando gli spazi con nome, cognome, mail e privacy policy riceverete il codice gratuito di accesso a Vaielettrico Premium. Dovrete usarlo al momento dell’ingresso nel sito

Le novità/Articoli in ordine cronologico

Le novità non si fermano qui. Per la versione Premium abbiamo pensato di rinnovare anche l’organizzazione dei contenuti, che appariranno in ordine cronologico di pubblicazione. Così chi ci legge abitualmente saprà immediatamente cosa c’è di nuovo, a prescindere dal tema dell’articolo. Tuttavia chi ha interessi focalizzati su specifici argomenti (per esempio auto, due ruote, nautica o energia) potrà selezionare come prioritaria la tematica preferita.

Le novità/Commenti “chiusi” a prova di troll

Una seconda novità riguarda la sezione dei commenti, che sarà riservata agli abbonati. La speranza è in un dialogo più sereno e proficuo fra chi ha autentico interesse alla transizione energetica. Infine possiamo anticipare che a breve arriverà un restyling grafico di entrambe le versioni del sito che coinciderà con un riordino delle sezioni e il lancio di nuove funzionalità.

E non togliamo nulla a Vaielettrico.it

Per rispetto e riconoscenza verso chi ci segue da sette anni nonostante ingombri pubblicitari sempre più invasivi, abbiamo deciso di non togliere alcun contenuto dalla versione gratuita di Vaielettrico. Che, grazie a tutti voi, resta ancora la nostra “corazzata” avendo totalizzato quest’anno oltre 25 milioni di visualizzazioni.

Per lo stesso motivo abbiamo scelto di evitare il rinnovo automatico dell’abbonamento. Alla fine di ogni periodo di sottoscrizione, mese o anno che sia, ogni abbonato riceverà una notifica via mail con le due opzioni rinnovo/cessazione.

Dando l’opportunità di un periodo di prova gratuito confidiamo anche di ricevere suggerimenti, consigli e nuove idee per far sì che il nuovo sito risponda pienamente alla definizione di Premium. Come sempre scrivendo a info@vaielettrico.it.

Buona lettura e Buone Feste da tutta la Redazione

