Academy Fratelli Giacomel. E se il cambiamento passasse per le concessionarie?

Fratelli Giacomel inaugura un nuovo showroom Audi a Milano. Non solo nuova sede ma un nuovo modo di essere concessionari
Con la sede Audi inaugurata in via Cassano d’Adda 3, in zona Fondazione Prada, Fratelli Giacomel mette in scena un’idea diversa di concessionaria: non più semplice luogo di vendita, ma spazio di relazione tra il mondo dell’auto, la città e le persone che la vivono. Un proposito ambizioso e una prospettiva che profondamente imprime la direzione aziendale. Il cuore di questo cambiamento è l’Academy Fratelli Giacomel, un progetto che e si allarga al territorio, con iniziative per la formazione, l’occupazione e l’inclusione sociale.
Si tratta di una scuola-laboratorio che traduce in pratica una visione evoluta del settore automotive, aperta alle sfide della transizione elettrica e alle nuove competenze che questa richiede. Qui il futuro della vendita passa dalla formazione: percorsi di tirocinio e specializzazione per giovani e giovanissime che vogliono entrare in un mondo dove la mobilità è sempre più connessa, sostenibile e digitale. La candidatura dell’Academy al Patto per il Lavoro del Comune di Milano ne sottolinea la dimensione civica. Giacomel punta non solo a fare impresa, ma vuole diventare parte attiva di un ecosistema in grado di creare opportunità, innovazione e occupazione di qualità.