Abusivo della ricarica multato ad Arese: non succede quasi mai, ma questa volta la Polizia Locale è intervenuta, come ci segnala Michael, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Abusivo della ricarica multato: “Credo che sia una plug-in…”

“V i allego due foto della situazione di una delle colonnine al centro commerciale Il Centro di Arese. È la prima volta che vedo una multa per l’occupazione dello stallo di ricarica. Credo sia un’ibrida plug-in. A sua difesa, però, devo dire che lo schermo touch non funziona. Un modo per ricaricare c’è, tramite un sito dedicato, ma non dò per scontato che tutti lo sappiano. Mi è capitato più volte di aiutare dei neofiti su come usare la colonnina. Qui c’è lo scontro tra conoscenza/informazione e l’utilizzo di una nuova tecnologia. Non si può dar per scontato che tutti siano abili “ . Michael Dennis

Chi sgarra va punito, ricaricare l’auto è un diritto tutelato dal Codice

Risposta. Se non andiamo errati, in quasi sette anni di attività è la quarta volta che riceviamo la segnalazione di un intervento della Polizia Locale, con la multa. Ricordiamo un caso di Torino e poco altro, a fronte di decine e decine di segnalazioni di abusivi della ricarica rimasti impuniti. In questo caso i vigili di Arese hanno fatto solo il loro dovere, applicando il Codice della strada con relativa sanzione. Onestamente, poi, non vediamo come attenuante il fatto che lo schermo touch non funzioni. È capitato a tutti di non riuscire ad avviare la ricarica, ma non per questo si lascia l’auto parcheggiata davanti alla colonnina impedendo ad altri di rifornire. Questo vizietto di parcheggiare negli stalli va combattuto, come chiede anche il lettore di Carpi, Franco Milletti, che ha scritto esasperato al Corriere. Anche per tutelare i tanti turisti stranieri che arrivano in Italia in auto elettrica e restano interdetti nel vedere le piazzole occupate da allegri menefreghisti. Se non andiamo errati, in quasi sette anni di attività èche riceviamo la segnalazione di un intervento della Polizia Locale, con la multa. Ricordiamoe poco altro, a fronte didi abusivi della ricarica rimasti impuniti. In questo caso i vigili di Arese hanno fatto solo il loro dovere, applicando. Onestamente, poi, non vediamo come attenuante il fatto che lo schermo touch non funzioni. È capitato a tutti di non riuscire ad avviare la ricarica, ma non per questo si lascia l’auto parcheggiata davanti alla colonnina. Questo vizietto di parcheggiare negli stalli va combattuto, come chiede anche il lettore di Carpi,che ha scritto esasperato al Corriere. Anche per tutelare i tantiche arrivano in Italia in auto elettrica e restano interdetti nel vedere le piazzole occupate da