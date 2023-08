Un mondo alla rovescia: multano le BEV, non gli abusivi

Un mondo alla rovescia, dove i vigili multano le BEV mentre chudono entrambi gli occhi per non punire gli abusivi in auto termica. E’ quello che ci racconta l’amico Michele Pennese, al ritorno della sua vacanza in Calabria. Ma lasciamo a lui la parola.

Da Genova alla Costa degli Dei, in elettrico. Tutto bene, ma la vigilessa di Pizzo….

di Michele Pennese

Desidero raccontarvi l’esperienza della vacanza in Calabria in elettrico.

Ci eravamo lasciati a fine 2022 con 40.000 Km percorsi in nove mesi con la Mustang Mach-e RWD Extended Range (leggi). Ne sono trascorsi altrettanti, e i chilometri sono più che raddoppiati, effettuati su percorsi extraurbani ed autostradali di 700 chilometri massimi giornalieri.

L’idea di trascorrere una vacanza di famiglia sulla Costa degli Dei, con base a Pizzo, utilizzando l’auto elettrica invece dell’aereo, ha prevalso immediatamente, dopo aver verificato la buona disponibilità di colonnine Fast e HPC lungo la SA-RC e di Quick nelle località della costa. E così iniziamo a sfatare il mito che muoversi verso e al sud in elettrico, sia come affrontare un viaggio nel Far West.

Essendo un viaggio di piacere, ma pur sempre di 1100 Km, abbiamo preferito effettuare una sosta, a circa due terzi del viaggio. Partiti al 98% di batteria, con due soste ad HPC Free To X, di circa 30 minuti l’una (con contemporanei pranzo e sosta relax), per complessivi 108 kWh ricaricati, siamo giunti con il 45% di batteria a Salerno.

Le colonnine ci sono: il Sud non è più il Far West ma…

Qui la prima nota negativa: nei dintorni dell’hotel sul lungomare della città, solo due colonnine AC disponibili, entrambe fuori servizio. Mentre a Vietri, scelta per la cena, era disponibile una colonnina 11 kW, di un operatore secondario, senza roaming con i due maggiori provider italiani (Enel X, Be Charge), con possibilità di ricarica a consumo a 0.06 €/kWh.

A Salerno le colonnine Quick scarseggiano, ma nelle vicinanze della tangenziale sono presenti alcune HPC, per cui il viaggio è ripreso il giorno successivo con una ricarica rapida di una ventina di minuti, fino all’80%.

E per non farci mancare nulla, abbiamo deciso di allungare il viaggio, dirigerci verso Paestum e percorrendo strade alternative fino a Buonabitacolo, per proseguire infine sulla SA-RC. Breve sosta relax con ricarica ad una Fast Enel a Lauria, con arrivo a Pizzo al 20%.

Abusivi alla colonnina? I vigili sono alla Festa di paese

Nessuna ansia di ricarica, viaggio rilassante, comfort assoluto: nessun paragone con i SUV a gasolio utilizzati precedentemente. Tutto bene, se non fosse che, anche qui, si ripresentano i classici problemi dei guidatori elettrici.

La sera di domenica 20 agosto ho dovuto rinunciare a ricaricare presso la colonnina Be Charge di Vibo Marina, in quanto entrambi gli stalli erano occupati da vetture termiche. La Polizia Municipale locale, presente in zona, dichiara di non poter intervenire, perchè impegnata in operazioni di sicurezza per una festa religiosa locale.

L’abusivo bloccato chiama i CC, che arrivano

Ritornato a Pizzo, trovo la colonnina di Via Salomone occupata irregolarmente da una vettura termica: essendo la Polizia Municipale irreperibile al numero telefonico indicato sul sito, dopo circa mezz’ora di attesa, ho parcheggiato la vettura di traverso, senza ingombrare la sede stradale, e messo in carica, bloccando l’abusivo.

Da persona educata, ho lasciato sul parabrezza dell’abusivo il mio biglietto da visita, con l’indicazione del numero di cellulare, in caso di necessità. Tornato dopo circa un’ora, ho trovato una pattuglia dei CC, che era stata allertata dall’abusivo: mi è stata chiesta spiegazione, non mi è stata sollevata nessuna contestazione, l’abusivo si è scusato.

La sera successiva, una nuova avventura: alla Marina di Pizzo, la colonnina Enel X vicina al ristorante scelto per la cena, risulta non funzionante. Accetto il disagio di non poter ricaricare, ma decido di lasciare la vettura sullo stallo, considerando che non avrei arrecato danno ad altri colleghi elettrici.

Colonnine fuori servizio: ma qui la vigilessa è inflessibile

Stessa scelta di un altro proprietario di auto plug-in, arrivato nel contempo. Dopo circa mezz’ora, dalla terrazza del ristorante scorgo una vigilessa intenza a sanzionare le due vetture: mi precipito fuori e chiedo spiegazioni, ma è irremovibile. Evito la sanzione solo perchè lascio il parcheggio, mentre l’altro automobilista viene sanzionato.

In definita, nulla di nuovo sotto il sole: anche nella Costa degli Dei, che promette un buon servizio agli automobilisti elettrici, ci sono colonnine non attive, per motivi burocratici e tecnici, automobilisti maleducati, molte plug-in che occupano gli stalli per tempi lunghi.

Ma a differenza di altre località, qui c’è una vigilessa senza buon senso: perchè il buon senso, in assenza di norme chiare e condivise dalle municipalità italiane, dovrebbe essere la regola.

