Abusivi della ricarica flash: in Fiera, al Lidl…

Abusivi della ricarica flash: le ultime due segnalazioni arrivano dalla Fiera di Milano e (di nuovo) da un supermercato Lidl, questa volta a Livorno. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Abusivi della ricarica flash: Fiera di Milano e un altro Lidl (Livorno)

“Anche questa settimana in Fiera Milano al Salone del Risparmio: parcheggi abusivi nelle colonnine di ricarica“. Daniele Colombo.

“Siamo al Lidl di Livorno (foto sotto): abuso di ricarica. Ho fatto presente al responsabile. Il proprietario si giustifica: siamo in due a fare la spesa, pertanto dopo la mezza ora consentita posso ricaricare per un’altra mezza ora… Non ci sono parole“. Massimo Meoni

Almeno minacciare la rimozione è il minimo sindacale…

Risposta. Purtroppo, come abbiamo ricordato più volte, nelle aree private (come quelle delle Fiere e dei supermercati) non si può neppure invocare l’intervento della Polizia Locale. E i gestori di queste strutture, a partire dai Lidl (anche qui ce ne siamo occupati più volte) sono in tutt’altre faccende affaccendati.

Tanto più se invece, nel caso si Fiera Milano, è in corso una manifestazione importante come il Salone del Risparmio. Quel che si può fare, ed è davvero il minimo sindacale, è almeno minacciare la rimozione con cartelli molto evidenti. Sia per chi parcheggia le auto termiche negli stalli di ricarica, sia per chi occupa lo spazio antistante la colonnina dopo avere terminato l’operazione. Che poi la rimozione si faccia veramente, è un altro paio di maniche…