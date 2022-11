Abusivi della ricarica, altro caso: chi li educa?

Abusivi della ricarica, a chi spetta “educarli”? Matteo, un lettore, documenta l’ennesimo caso di colonnina occupata impropriamente. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Abusivi della ricarica: ti costringono a fare certe manovre…

“V i scrivo in merito ad una vicenda che mi è capitata giusto questa domenica. Ero al supermercato a fare la spesa, al mio arrivo con mia buona fortuna le colonnine erano tutte libere. Al ritorno mi sono trovato la scena come in foto. Non si riesce a vedere, ma il posto auto riservato alla ricarica delle auto elettriche era occupato da una Toyota Rav4 plug-in NON in ricarica. L’ho trovata appena avevo iniziato la ricarica in quanto era arrivata in quel momento lì, e anche quindi alla fine della spesa dopo un’ora. Il proprietario della Twingo si è quindi inventato un parcheggio per poter ricaricare. La cosa “divertente” è stato vedere il proprietario della Toyota (arrivato proprio mentre ripartivo con la mia 500e) a bocca aperta per l’audacia della Twingo. Non che sia di troppo rilievo, ma ad occhio l’abusivo era in età pensione “.

Dovrebbe essere chi vende l’auto a “educare” sul galateo della ricarica?

“ Il pensiero mio è questo. Notando anche l’età del signore, non sarebbe giusto/appropriato che i concessionari facessero un pò di sensibilizzazione (a tutti!) quando viene acquistata un’auto “spina-dotata”? Spiegando che i posti per le auto elettriche sono tali solo per permettere di ricaricare le auto? Diciamo che dal mio punto di vista sarebbe un buon modo di fare cultura, essere civili e fare un buon e completo lavoro di venditore. Questo lo dico perché magari, vedendo la targa del Suv piuttosto nuova, il proprietario era pure ignaro della cosa e pensava che fosse un suo “diritto” …Giusto per non voler pensar male. Che cosa ne dite voi? Grazie se avrete modo di darmi risposta, apprezzo molto il vostro lavoro “ . Matteo Agostini

Abusivi della ricarica: bisogna avvisare che si va incontro a multa o rimozione