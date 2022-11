Abusivi della ricarica a Torino: i vigili intervengono

Abusivi della ricarica a Torino, ma Bruno, un lettore, ci segnala che nel capoluogo piemontese la Polizia municipale interviene questo malcostume. A differenza di quanto avviene in tante altre città, nonostante che il Codice della Strada parli chiaro. Ricordiamo la nostra mail per scriverci: info@vaielettrico.it

Abusivi della ricarica a Torino: la colonnina di coro Orbassano usata come parcheggio

“Abito in una città dove finora, sulle aree per la ricarica, ho visto più veicoli ibridi collegati anche dopo il termine dell’operazione piuttosto che occupazione abusiva da parte di veicoli endotermici. Quest’oggi alle 14,25, con disappunto, ho trovato un’auto endotermica che occupava uno dei due stalli di un’area di ricarica di Enel X Way, quello dedicato alla ricarica fast. Siamo in c.so Orbassano 402. Non avendo urgenza di terminare il rabbocco di carica della vettura in uso, ho preferito collegarmi al ramo AC ed utilizzare il mio tempo di attesa facendo una passeggiata. Lasciando libero lo stallo per ricarica veloce (CHADEMO o CCS2) nel caso l’occupante abusivo si fosse allontanato in breve tempo. Tuttavia, prima di allontanarmi, ho fatto una segnalazione alla Polizia Municipale: alle 14:32 ho chiamato il Pronto Intervento. L’operatrice, dopo avermi chiesto la targa del veicolo abusivo, mi ha confermato che avrebbe richiesto l’intervento di una pattuglia“.

Il tizio se ne va senza neppure chiedere scusa

“Alle 15,00, nel riavvicinarmi alla ricarica, ho notato un individuo che si dirigeva verso l’auto in sosta abusiva. Gli ho chiesto se fosse consapevole di sostare in un’area destinata ad uso ben diverso dalla sosta: senza cenni di scuse, è salito in auto e si è allontanato velocemente. Due minuti dopo è giunta la pattuglia della Polizia Municipale, che ha solo potuto prendere atto del fatto che l’occupante abusivo si fosse allontanato. Non è importante che non abbiano potuto verificare l’abuso e sanzionarlo. Ritengo giusto evidenziare è che, a differenza da tante altre segnalazioni a voi pervenute di mancata risposta dei Vigili Urbani, a Torino la Polizia Municipale interviene. Certo, nei tempi e nei limiti dei mezzi e degli altri servizi già in carico, ma risponde alle chiamate dei cittadini. È importante che ci sia perseveranza a segnalare tutti gli abusi ed a lamentarsi tutte le volte che latita l’intervento richiesto“. Bruno Deroma

Si tratta solo di veder riconosciuto un diritto

Risposta. Nella mail Bruno sottolinea anche che, se si fa strada l’idea che le colonnine sono spesso inservibili per “occupazione abusiva”, gli italiani si guarderanno dal passare all’elettrico. Non ha torto. E ha ragione anche nel sottolineare che tutti noi dobbiamo farci valere nel vedere riconosciuto un diritto sancito chiaramente nel Codice della Strada. Purtroppo in molte città sembra essersi diffusa la convinzione che le auto elettriche sono “un capriccio da ricchi“. E nelle Polizie locali si tende a fare spallucce davanti a chi cerca di fa valere le proprie ragioni, come per dire: “Abbiamo ben altro da fare…”.

