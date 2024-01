Abusi alle colonnine/2 La versione di Luca

Ci sono da fare una serie di premesse, e alcune hanno trovato già risposta nei commenti scaturiti dal mio intervento precedente.

Prima grande premessa/verità, penso che non vi sia UN comando di Polizia locale in Italia che sia messo bene a livello di organico.

Seconda “comando/comune che vai usanza che trovi”, (più avanti spiegherò il perché)

Terzo, molti utenti non sanno quanti ruoli ricopra la Polizia locale a nel proprio territorio di competenza, ne cito un paio e probabilmente ne dimenticherò alcune: Polizia amministrativa locale; Polizia edilizia; Polizia commerciale e tutela del consumatore; Polizia ambientale e ittico-venatoria; Polizia stradale; Polizia giudiziaria; pubblica sicurezza. Quindi diciamo che non c’è da annoiarsi, ma ovunque è impossibile essere.

Gli ausiliari? Hanno le mani legate

Gli ausiliari del traffico, da noi ci sono, ma possono sanzionare unicamente chi non paga la sosta nelle aree dove è previsto.

Il classico furbo che effettua la sosta fuori dagli spazi non potrà essere sanzionato da un ausiliario, figuriamoci a sto punto un abusivo della colonnina di ricarica… Gli ausiliari “da noi e non so altrove” hanno un po’ le mani legate diciamo.

Unendo le premesse precedenti posso affermare che la Polizia locale ha tutto il dovere, competenza e le carte in regola per procedere nei confronti dei “furbetti che non ricaricano”.

Da noi mai segnalati abusi alle colonnine

Nella città in cui opero ci sono circa 20 punti di ricarica e

non ci è mai giunta alcuna segnalazione, un paio di colonnine sono situate presso un centro commerciale dove quasi quotidianamente controlliamo gli stalli disabili, butto sempre l’occhio, ma non ho mai trovato dei furbi, peccato!

Ma attenzione, il mio è un comune medio piccolo con talvolta una pattuglia al mattino e una al pomeriggio, non sempre riusciamo ad intervenire su ogni segnalazione, basti pensare ad un sinistro stradale, può richiedere anche ore di lavoro, proprio perché alcuni atti sono irripetibili.

Poi ci sono comuni grandi che hanno un territorio davvero vasto, esempio su tutti la Polizia di Roma capitale.

Diversamente ci sono comuni talmente piccoli dove il singolo agente al mattino guida lo scuolabus e successivamente notifica atti ai cittadini, quindi “comando che vai usanza che trovi”.

Sto aspettando la mia prima volta

Personalmente trovo davvero gratificante riuscire ad intervenire tempestivamente ed aiutare un’utente in difficoltà, dagli stalli disabili sino alla signora anziana caduta accidentalmente in centro “giusto accaduto stamane”, ma lo dico prima da essere umano e poi da agente, c’è la mettiamo davvero tutta, ma ovunque non si può essere e qualche utente “purtroppo” deve rimane in attesa.

La prima volta che rimuoverò un mezzo da uno stallo di ricarica vi manderò la foto! Un caro saluto a tutti„. Luca

Un consiglio a Luca: ronda alle colonnine, come per gli stalli disabili

Risposta-Ringraziamo Luca per la simpatica e cortese replica alle nostre osservazioni e ai commenti del nostri lettori.

Ma: o i suoi concittadini sono usciti da libro Cuore di Edmondo De Amicis, oppure non hanno mai chiesto il suo intervento per rassegnazione e scoraggiamento. Che su 20 stalli, mai nessuno sia occupato abusivamente ha infatti dell’incredibile.

Non più tardi di ieri sera, in zona Fiera a Bologna, ne ho trovati indebitamente occupati cinque su sei. Tre da auto termiche, uno da una ibrida plug-in collegata ma non in ricarica, uno sempre da una ibrida plug-in in procinto di essere abbandonata senza essere collegata e poi messa maldestramente in ricarica solo a fronte delle mie proteste.

Apprezziamo la sua trepidazione per poter finalmente punire un furbetto della colonnina e le auguriamo di togliersi presto questa soddisfazione.

Se però convincesse il suo comandante ad effettuare qualche ronda preventiva, come giustamente sta facendo per i posti riservati ai disabili, non dovrebbe attendere molto. Siamo pronti a scommetterci.

