Abruzzo: 300 euro per e-bike e monopattini in 22 paesi

In Abruzzo la Regione concede 300 euro di contributo, fino al 50% delle spese, agli abitanti di 22 Comuni per comprare bici, e-bike e monopattini.

Attenzione la domanda va presentata dal 24 aprile, ma il mezzo deve essere acquistato entro tale data. Insomma fare presto e soprattutto armati di SPID (la chiave elettronica per svolgere le funzioni burocratiche).

Stanziati 300 mila euro. Ma attenzione alle date

La Regione ha stanziato 300 mila euro. I beneficiari hanno diritto al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di bici (biciclette da passeggio, city-bike, bici pieghevoli), e-bike e monopattini. Attenzione alle date: la Regione rimborsa gli acquisti effettuati dal 6 giugno 2020 e fino alle 20:59:59 del 24 aprile 2021. Il contributo è ammesso per mezzi nuovi di fabbrica, acquistati presso produttori o rivenditori. Ma sono esclusi gli acquisti effettuati on-line.

Essenziale scontrino, ricevuta e fattura

Per avere il contributo bisogna presentare un “titolo di acquisto quietanzato” ovvero scontrino/ricevuta/fattura fiscale e devono essere conservati per due anni per permettere eventuali controlli.

Il beneficiario deve tenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni e “si impegna a consentire eventuali controlli, da parte dei competenti uffici regionali“. Il 24 aprile bisogna mettersi in azione da presto: le risorse ​verranno assegnate, infatti, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Chi può fare domanda

Sono ammesse le sole persone fisiche, maggiorenni e residenti in uno dei Comuni della lista qui sotto:

L’Aquila: Avezzano, Celano e Sulmona;

Chieti: Atessa, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, San Salvo, Vasto;

Pescara: Cepagatti, Città Sant’Angelo, Penne, Spoltore;

Teramo: Alba Adriatica, Atri, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Tortoreto.

Modalità di partecipazione

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso una piattaforma telematica (qui il link). E l’accesso è possibile solo attraverso la SPID. Per avere tutte le informazioni consigliamo di leggere tutte le indicazioni nel bando che si può scaricare dal link.

