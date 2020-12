ABRP, l’app per pianificare i viaggi: possiamo fidarci?

ABRP (A Better Route Planner) è l’app più conosciuta per pianificare i viaggi con l’auto elettrica. C’è da fidarsi? Abbiamo messo alla prova la versione gratuita.

ABRP, 5 informazioni da caricare prima di partire

Questa App è disponibile sia per Android che per IOS. Si tratta di un’app utile per la pianificazione dei viaggi a lungo raggio (quelli la cui percorrenza supera l’autonomia dell’auto), ma non solo. Date una serie di informazioni in pasto all’app e inserita la destinazione, l’app restituisce il percorso e le indicazioni passo passo. Ma non solo, ovviamente. Esegue una stima della carica residua a destinazione e delle eventuali soste necessarie lungo il percorso stesso.

Le informazioni da inserire manualmente (nella versione free) prima di partire sono:

marca e modello dell’auto utilizzata

utilizzata peso extra caricato a bordo, temperatura esterna

caricato a bordo, temperatura esterna condizioni della strada (neve, pioggia, ecc.)

(neve, pioggia, ecc.) stato di carica della batteria alla partenza

alla partenza livello minimo di batteria all’arrivo a destinazione o alle eventuali tappe intermedie

Nel nostro caso abbiamo testato l’affidabilità nella stima dei consumi da parte dell’app su un percorso extraurbano relativamente breve.

ABRP: da Arco a Isera in Trentino, primo test di 22 km

L’auto utilizzata per il test è una Volkswagen ID.3 1st 58 kWh senza pompa di calore. Temperatura esterna variabile, dai 5 gradi alla partenza passando per i 2 gradi presenti a metà percorso, per rialzarsi fino ai 4 gradi a destinazione. Temperatura impostata alla sull’app: 4 gradi. Peso extra: nessuno. Condizioni del percorso: strada asciutta. Stato di carica della batteria alla partenza: 79%. Impostiamo la destinazione. L’app ci dice che arriveremo con il 72% di batteria.

Partiamo. Altitudine di Arco circa 90 m sul livello del mare. Il percorso prevede un piccolo passo di montagna (passo San Giovanni). Saliamo fino a circa 270 m slm. per poi scendere fino a circa 180 m. Arriviamo a destinazione con il 71% di batteria. L’app ha stimato un consumo leggermente inferiore (abbiamo un 1% di carica residua, inferiore rispetto a quanto previsto dall’app).

Ritorno a Riva del Garda, altri 19 km: scarti minimi

Quando ripartiamo da Isera con destinazione Riva del Garda (TN) la temperatura è di 6 gradi. Impostiamo quindi il dato in ABRP. Lasciamo invariate tutte le altre impostazioni. L’app dice che arriveremo con il 65% di batteria.

Partiamo. Il percorso è fondamentalmente lo stesso dell’andata a ritroso e si conclude qualche km prima (la destinazione è ora Riva del Garda). Arriviamo a destinazione con il 66% di batteria. Questa volta l’errore di ABRP è per difetto (abbiamo un 1% di carica residua in più rispetto a quanto ha stimato l’app prima di partire).

SECONDO NOI. Lo strumento si è dimostrato molto valido. Gli errori rilevati si annullano di fatto sul percorso completo di andata e ritorno e sono probabilmente dovuti all’approssimazione dell’indicatore. La versione gratuita di ABRP ha stimato in modo molto preciso quelli che sarebbero stati i consumi dell’auto, rilevandosi molto affidabile. Sarebbe auspicabile poter contare su un supporto di questo tipo in modo nativo nell’auto, come già avviene per Tesla. Impostando semplicemente la destinazione, il navigatore integrato, tenendo conto di tutte le variabili in gioco, dovrebbe eseguire autonomamente le stime. Indicando eventuali soste necessarie e semplificando la vita all’utente.

