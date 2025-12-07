Abolire la UE come vorrebbe Elon Musk? Via…

Abolire la UE, come vorrebbe Elon Musk? È un’idea di cui ha senso discutere? Quanti cittadini europei sposano un’idea drastica come questa? Sono le domande di un lettore. Vaielettrico risponde.

Abolire la UE? “Parecchia gente la pensa come lui, in Europa, ma anche in Italia…”

“Cari amici di Vaielettrico, ancora una volta Elon Musk, personaggio che voi seguite da parecchi anni, ne ha detta una grossa. Chiede addirittura di cancellare la UE e di tornare ai vecchi Stati nazionali, che secondo lui sono più in grado di dare risposte concrete ai cittadini. Ho l’impressione che in giro per l’Europa ci sia parecchia gente che la pensa come lui. Soprattutto a Est, certo, ma anche in Italia cresce una certa insofferenza nei confronti di Bruxelles e di tutta la burocrazia che ci propina. Voi che cosa ne pensate?”. Giovanni Merli

Uomo geniale, ma a volte dimentica di contare fino a 3 prima di…

Risposta. Il post che Musk ha pubblicato sul suo social network, X, recita testualmente: “La UE dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i loro popoli”. Non nasce da un meditato approdondimento del tema. Ma dalla rabbia scaturita dal fatto che proprio X è stato multato (120 milioni di euro) per avere violato norme su trasparenza e responsabilità dei contenuti digitali. Si può discutere se la multa sia motivata e la sanzione proporzionata, ma non mettere in discussione addirittura l’esistanza della UE. Siamo seri. Lo stesso ambasciatore americano alla UE, Andrew Puzder, ha avuto toni ben diversi. Parlando sì di multa esagerata e di volontà di difendere le aziende americane da sanzioni di questo tipo, ma senza mettere in discussione l’esistenza della UE. A noi sembrano atteggiamenti un po’ infantili questi di Musk, che non giovano né a lui né alle sue aziende. Abbiamo già visto quali conseguenze negative hanno avuto sull’immagine di Tesla le sparate di Musk a favore di formazioni di ultra-destra in Germania, Francia e Regno Unito. L’uomo è geniale, ma a volte dimentica di contare fino a 3 prima di parlare.

