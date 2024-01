Come scegliere l’abbonamento ideale per la ricarica?

Alessandro vorrebbe passare all’auto elettrica ma non ha idea di come funzioni l’abbonamento mensile per la ricarica. Ci chiede quindi qualche consiglio per scegliere quello più conveniente. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

Non posso ricaricare a casa ma…

“Vorrei passare ad un auto elettrica!!!

Nel box non ho corrente e non posso ricaricare, ma fuori dal mio condominio ho una colonnina A2A 50kw, poco distante anche una Duferco 22kw, 10 colonnine DriWe 22kw del Famila a 2km per cui problemi non ne dovrei avere.

La domanda è questa: faccio 20.000 km annui e vedendo i vari abbonamenti mensili che hanno come differenza i kWh di carica 30-180-200 ecc., come faccio a sapere quale sia il migliore abbonamento per la ricarica per le mie esigenze?

Attualmente faccio 200 euro mese di benzina (50 euro a settimana) per 1600km mese.

…come funzionano gli abbonamenti?

Non capisco come calcolare il mio futuro consumo!!! Altro problema: se faccio abbonamento con A2A a stessi prezzi posso ricaricare anche sugli altri operatori (es. Ionity)?

Questo è il mio problema quantificare i km con i kWh necessari con gli abbonamenti per la ricarica sul mercato. Dite sempre di usare gli abbonamenti ma per un neofita come me capirli non è semplice.

Un foglio excel per scegliere

Ci vorrebbe un bel foglio excel dove uno mette i km che percorre annui, tutti i vari abbonamenti mensili per kWh degli operatori e poter vedere magicamente apparire qualcosa di comprensivo “Il tuo abbonamento per la ricarica ideale è….”„. Alessandro

Primo: capire quanto consuma la sua BEV e quanti kWh le servono ogni mese

Risposta-Grazie del suggerimento, Alessandro: l’idea di un comparatore è sicuramente buona anche se tradurla in pratica non è semplicissimo. Dovrebbe giocoforza sottostare a semplificazioni, con valori medi che potrebbero non corrispondere esattamente alle condizioni specifiche di un singolo utilizzatore. Quindi alla fine trarre in inganno. Ma promettiamo che ci lavoreremo.

Nel frattempo le diamo qualche suggerimento per capire quali siano le sue esigenze e compilare da se’ qualcosa di simile al foglio excel che propone:

-si faccia un’idea della BEV che ha intenzione di acquistare e dei consumi medi in kWh/100 km. Si va da 12 a 20 kWh per 100 km, a seconda dei modelli. Tenga presente però che i consumi aumentano del 20-30% a temperature invernali; sono superiori al dato medio in autostrada e al salire delle velocità di crociera; sono inferiori in città e su percorsi extraurbani.

-Valuti di conseguenza le sue abitudini di guida e le modalità di utilizzo rispondendo a queste domande: i 20.000 km annui sono equamente suddivisi fra tutti i mesi dell’anno? Percorre più Km d’estate o d’inverno? Circola abitualmente in città, su strade extraurbane o in autostrada? Si sposta quotidianamente sullo stesso percorso, o alterna piccoli tragitti a lunghi e frequenti viaggi? Solo rispondendo a queste domande preliminari potrà stimare correttamente il suo fabbisogno mensile di energia.

-Tutti gli abbonamenti flat più convenienti hanno una scadenza mensile con una capienza prestabilita: sprecherà denaro se non utilizzerà entro la scadenza tutti i kWh prepagati e dovrà acquistarne altri a tariffa piena se li esaurirà prima della scadenza.

A ogni scadenza mensile, però, potrà cambiare abbonamento, passando da un abbonamento meno capiente a uno più capiente e viceversa, a seconda delle sue previsioni di consumo.

Un “tesoretto” di kWh: più ne compra, meno paga. Ma occhio a non sbagliare capienza

Quelli più capienti sono anche quelli con il costo unitario a kWh più basso. Per esempio l’E-Moving Extra Large di A2A costa 122 euro e le garantisce ricariche per 320 kWh: pagherà così ogni kWh 0,38 euro. Con un consumo medio di 17 kWh/100 km potrà percorrere circa 1.800 km in un mese.

L’E-Moving Large costa 92 euro per 200 kWh, con un costo unitario di 0,46 euro. Con lo stesso consumo medio percorrerà circa 1.200 km.

Potrà ricaricare su circa 30.000 stazioni in Italia di diversi operatori e a diverse potenze. Il circuito Ionity, però, è escluso da quelli interoperabili con l’abbonamento di A2A. Lo sono invece Enel x, Be Charge, Free to x.

Altri operatori, come Enel X e Be Charge, offrono piani tariffari che prevedono uno sconto sulla tariffa piena che aumenta progressivamente se abbinati a un fisso mensile di importo crescente.

Un lettore ci ha inviato questo articolo, un po’ complicato da consultare, che raffronta la convenienza delle varie soluzioni a seconda della percorrenza prevista. Riprendiamo uno dei grafici che lo illustrano:

