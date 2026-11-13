Articolo realizzato in collaborazione con Plenitude

Prezzi, kWh inclusi e confronto tra Smart Road, Fast Road e Open Road per scegliere il piano più adatto alle proprie abitudini di ricarica. In più, il concorso con 3.000 voucher in palio.

Ricaricare l’auto elettrica con un abbonamento può essere più vantaggioso rispetto alle tariffe a consumo, ma è necessario scegliere con cura la formula giusta per le proprie esigenze. Quanti kWh utilizziamo ogni mese? Ricarichiamo soprattutto durante le soste in città oppure abbiamo spesso bisogno di ripartire rapidamente? E quali colonnine incontriamo sui nostri percorsi? O più semplicemente: quanti chilometri percorriamo in un mese?

Sono queste le domande da cui partire. Perché il piano più conveniente è quello che corrisponde all’uso che facciamo dell’auto e delle infrastrutture di ricarica.

Dal 1° ottobre 2026 Plenitude propone, tramite la controllata Plenitude On The Road, tre abbonamenti, validi in Italia e nella Repubblica di San Marino: Smart Road, Fast Road e Open Road. Tre soluzioni che si distinguono per canone, quantità di energia inclusa e colonnine sulle quali è possibile utilizzarli.

Gli abbonamenti hanno durata di un mese dalla data di attivazione e si rinnovano automaticamente, salvo disdetta. Sono acquistabili tramite app dai clienti con profilo di fatturazione privato valido e Italia selezionata come “Paese prevalente di ricarica”. Tutte le condizioni e dettagli sul sito Plenitude.

Smart Road: 100 kWh a 45 euro

Smart Road costa 45 euro al mese e comprende 100 kWh, utilizzabili esclusivamente sulle colonnine Quick della sola rete proprietaria Plenitude On The Road, in corrente alternata, fino a 22 kW, in Italia e nella Repubblica di San Marino.

È una soluzione da valutare soprattutto per chi non può ricaricare nel proprio box e utilizza le soste vicino a casa, al lavoro o durante le attività quotidiane. Ovviamente, come per gli altri abbonamenti, se si sforano i limiti stabiliti si paga il prezzo al kWh previsto dalle tariffe al consumo.

Le tariffe a consumo di Plenitude On The Road in Italia e nella Repubblica di San Marino sono di 0,65 euro/kWh per la ricarica in AC, 0,85 euro/kWh per la ricarica in DC con potenza inferiore a 75 kW e 0,90 euro/kWh per la ricarica in DC con potenza pari o superiore a 75 kW.

Fast Road: 150 kWh a 83 euro, anche per le ricariche veloci

Per chi alterna spostamenti quotidiani e viaggi tra città, Fast Road offre 150 kWh a 83 euro al mese. Il plafond è utilizzabile sulle colonnine Quick, Fast e Ultrafast della sola rete proprietaria Plenitude On The Road, in AC e DC, in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Ovviamente occorre verificare che le colonnine Plenitude On The Road siano localizzate lungo i tragitti abituali e che i consumi permettano di usufruire di una parte consistente del plafond.

Open Road: 200 kWh a 150 euro, con accesso anche alle colonnine di operatori interoperabili

Open Road costa 150 euro al mese e comprende 200 kWh. Il suo elemento distintivo è la possibilità di utilizzare il plafond sulle colonnine Quick, Fast e Ultrafast sia della rete Plenitude On The Road sia delle infrastrutture di operatori terzi interoperabili, in AC e DC, in Italia e nella Repubblica di San Marino.

È una formula adatta a chi percorre itinerari variabili e vuole poter scegliere fra più reti compatibili con il servizio.

Open Road è conveniente soprattutto per chi ricarica in DC e desidera accedere anche alle reti degli operatori terzi interoperabili.

Il concorso: in palio 3.000 voucher del valore di una mensilità 1

Inoltre, chi effettuerà l’abbonamento potrà partecipare al concorso attivo dal 1° ottobre 2026 all’11 gennaio 2027, rivolto ai clienti che acquistano o rinnovano uno dei piani disponibili in app secondo le condizioni previste dal regolamento.

Sono previste tre fasi, ciascuna con 1.000 vincitori, per un totale di 3.000 voucher:

Fase Periodo di partecipazione Estrazione entro Prima 1–31 ottobre 2026 4 dicembre 2026 Seconda 1–30 novembre 2026 15 gennaio 2027 Terza 1° dicembre 2026–11 gennaio 2027 12 febbraio 2027

Ogni voucher corrisponde al costo di una mensilità dell’abbonamento acquistato o rinnovato dal vincitore: 45 euro per Smart Road, 83 euro per Fast Road oppure 150 euro per Open Road. Potrà essere utilizzato per il pagamento di una mensilità del piano sottoscritto. È possibile vincere un solo premio durante l’intero concorso.

Scopri di più sui piani disponibili e consulta il regolamento del concorso.

1 Concorso a premio valido dal 01/10/2026 al 11/01/2027. Montepremi pari a € 450.000. Partecipano al concorso tutti coloro che acquistino un abbonamento, di qualsiasi taglio, durante il periodo di validità (fatto salvo l’esercizio del diritto di ripensamento). Sono previste tre estrazioni relative a tre differenti liste di partecipanti, una per coloro che avranno acquistato un abbonamento nel mese di ottobre, una per coloro che avranno acquistato/rinnovato un abbonamento nel mese di novembre e una per coloro che avranno acquistato/rinnovato un abbonamento dal 1° dicembre 2026 al 11 gennaio 2027. In palio 1000 voucher, per ogni estrazione. La prima estrazione si terrà entro il giorno 04/12/2026; la seconda entro il giorno 15/01/2027; la terza entro il giorno 12/02/2027. Sarà possibile aggiudicarsi un solo premio nel corso di tutto il periodo di validità. Puoi consultare il regolamento del concorso qui.

2 I kWh inclusi nell’abbonamento e non utilizzati entro il mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Se invece il cliente dovesse esaurire la quantità di kWh inclusi nell’abbonamento, alle ricariche successive verranno applicate le relative tariffe a consumo.