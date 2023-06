Abbonamenti Enel X Way, stop all’estero

Abbonamenti Enel X Way per la ricarica: Ivan, un lettore, ci segnala che ora non sono più sottoscrivibili all’estero. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti e segnalazioni vanno inviati al nostro indirizzo mail: info@vaielettrico.it

La risposta di Enel X Way alla segnalazione di un lettore

“Buongiorno, vorrei far notare che dall’estero gli abbonamenti di Enel X Way non sono più utilizzabili, ma solo la tariffa ad uso consumo. Peccato, era la più usata all’estero

Saluti“. Ivan Pozzobon

Risposta. Abbiamo chiesto conferma all’azienda e in effetti la notizia che ci fornisce il lettore è esatta. Dal 31 maggio gli abbonamenti non sono più sottoscrivibili all’estero. Enel X Way spiega che si tratta di una scelta temporanea, guidata da esigenze di business e fiscali. E che nei prossimi mesi verranno re-introdotti nuovi piani tariffari anche all’estero. Nel frattempo, ovviamente, con app o card di Enel X Way bisogna utilizzare le tariffe a consumo, le cosiddette Pay per Use. Ovviamente vi aggiorneremo questi nuovi piani tariffari saranno stati resi noti.

