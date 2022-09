Abbonamenti di ricarica: sono validi ovunque?

Abbonamenti di ricarica: puoi usarli mese per mese, in modo non continuativo? E danno accesso a tutti gli operatori? Lo chiede Giuseppe, Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno indirizzato alla mail info@vaielettrico.it

Abbonamenti di ricarica, posso usarli solo in certi periodi (tipo l’inverno?)

“A breve penso di acquistare una nuova vettura elettrica, sono ancora indeciso tra Tesla Model Y RWD, visto il recente prezzo, o altri Brand, ad esempi Volkswagen ID.4 o Nuova BMW iX1. Vorrei da Voi un chiarimento sull’utilizzo degli abbonamenti mensili di ricarica proposti da varie Società, che comprendono un certo quantitativo di KWh ad un prezzo mensile stabilito. Di seguito alcuni quesiti:

– Con un abbonamento mensile di questo tipo, posso ricaricare ovunque, (Tesla Supercharger esclusi, naturalmente)? Esempio Ionity – Free To X – Enel X etc ……

– È possibile disdire questi abbonamenti ed usarli solo per determinati periodi, esempio, il periodo di vacanze, oppure usarli solo nei mesi invernali? Io fortunatamente ho un impianto FotoVoltaico, e durante i mesi che vanno da metà Marzo a metà Ottobre, nel 90% dei casi potrei ricaricare con energia generata dal Sole. Grazie per il supporto che vorrete darmi“. Giuseppe Ronzoni

Puoi usarli su tutte le reti “convenzionate”

Risposta. Gli abbonamenti mensili con un certo numero di kWh a disposizione sono ancor più interessanti da quando le ricariche spot sono aumentate. Enel X Way, la società leader in Italia, ha appena annunciato che i rincari in vigore dall’8 ottobre riguardano le colonnine da 50 kW in su, ma non gli abbonamenti. Che manterranno dunque costi molto competitivi, anche meno della metà al kWh, a patto che si consumi nel mese il quantitativo a disposizione. Proprio a Enel X Way abbiamo chiesto di rispondere ai dubbi di Giuseppe. Ci è stato spiegato che sì, “è possibile usufruire della tariffa Flat per ricaricare in tutti i punti di ricarica disponibili su JuicePass. Ovvero sulle infrastrutture di Enel X Way e di tutti i partner con cui sono stati stretti accordi di interoperabilità”. Quindi tutti i maggiori operatori. E sulla possibilità di usare gli abbonamenti in modo non continuativo, la risposta è affermativa: “Sì, è possibile attivare le tariffe Flat per singole mensilità“.