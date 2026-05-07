Abbiamo preso la Lippina (T03) e ci ha stupiti!













Abbiamo preso la Lippina e ne siamo più che contenti! Lippina è il soprannome con cui Benedetta chiama la Leapmotor T03, da poco comprata. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Abbiamo preso la Lippina e l’altro auto, a Gpl, non la usiamo più…

“V i scrissi a settembre titubante se comprare un’elettrica rottamando una vecchia Fiesta del 2002, non disponendo di un garage per ricaricare. Alla fine abbiamo preso una Leapmotor T03 ordinata il primo giorno degli incentivi. Eravamo indecisi tra questa e la BYD Dolphin, ma nel nostro piccolo posto auto ci entrava solo la T03. Ebbene ci ha stupiti! La usiamo persino per andare a trovare i parenti in Liguria e partendo da Firenze all’arrivo ci restano 120 km utili. Ci costa meno anche se la carichiamo alle colonnine pubbliche (cercando l’offerta migliore). In città è comodissima. Alla fine stiamo usando più la T03 che l’auto ‘grande’, una Juke a GPL che usavamo per andare fuori città. Dopo aver provato la ‘Lippina’ prenderemo in considerazione anche la sorella maggiore per sostituire in futuro la Juke. L’unico mio appello è alle istituzioni perché aumentino le colonnine. E, soprattutto, perché quando uno segnala che gli stalli sono occupati da auto termiche vengano prontamente rimosse. E grazie a voi per tutte le informazioni che fornite e che ho letto accuratamente prima di fare il gran passo!”. Benedetta Ammannati

È l’auto del momento, da raccontare nell’uso reale

Risposta. Difficile negare che la Lippina, come la chiama Benedetta, sia l’auto del momento. Grazie anche agli incentivi, sono già oltre 15 mila gli italiani che ne sono venuti in possesso in questo primo scorcio di 2026. E altri sono in attesa, a causa anche di qualche disguido nelle consegne (sembra in via di soluzione). Ma l’acquisto è solo un primo passo: a noi interessa soprattutto quel che viene dopo, nell’esperienza d’uso reale. E quindi ringraziamo Benedetta e tutti coloro che vorranno condividere le loro impressioni e i loro bilanci. Anche di spesa di mantenimento, tra ricariche e tutto il resto. Vaielettrico è nato proprio per questo: raccontare le auto elettriche nella vita reale, al di là di quanto raccontano i costruttori. Difficile negare che la Lippina, come la chiama Benedetta, siao. Grazie anche agli incentivi, sono giàgli italiani che ne sono venuti in possesso in questo primo scorcio di 2026. E altri sono in attesa, a causa anche di qualche(sembra in via di soluzione). Ma l’acquisto è solo un primo passo: a noi interessa soprattutto quel che viene dopoE quindi ringraziamo Benedetta e tutti coloro che vorranno condividere le loro impressioni e i loro bilanci. Anche di spesa di mantenimento, tra. Vaielettrico è nato proprio per questo: raccontare le auto elettriche nella vita reale, al di là di quanto raccontano i costruttori.