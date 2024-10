Abbassino i prezzi delle ricariche almeno di notte e nei festivi, quando l’elettricità costa meno. Giuseppe scrive indignato per i costi attuali. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Abbassino i prezzi di notte e anche nei festivi, o c’è dietro la lobby del petrolio?

“Sono stupito che chi installa colonnine di ricarica, e che vende energia a prezzi che sconsigliano l’utilizzo, non decida di abbassarli di notte e nei festivi, quando in tutte le case l’elettricità costa meno. Perché? E perché chi ha una rete di colonnine non mette in piedi un sistema per monitorare, scoraggiare e far sanzionare chi sosta senza caricare? Perdonatemi se penso male, ma se tra i player delle colonnine ci sono i big del petrolio possiamo aspettarci davvero la transizione?“. Giuseppe Casarotti

Ecco perché non ci sono molte speranze di sconti in arrivo…

Risposta. Nessun dubbio sul fatto che il prezzo della ricarica nelle colonnine pubbliche sia uno dei motivi che tengono lontani molti italiani dalle auto elettriche. L’ha detto anche il numero uno del mega-gruppo Stellantis, Carlos Tavares, lamentando che da noi l’energia costa il doppio che in Spagna. C’è dietro la lobby del petrolio? Possibile abbassare i prezzi almeno di notte e nei festivi? Certo, uno dei due maggiori gestori in Italia è posseduto dall’Eni. Ma in realtà anche il leader di mercato, l’Enel, non sembra avere alcuna voglia di tagliare decisamente il costo della colonnina. Il motivo? Le ricariche sono ampiamente sotto-utilizzate, perché di auto elettriche in Italia ce ne sono poche, molte meno che in Francia e Germania, altri grandi mercati europei. Per non parlare del Regno Unito o dei Paesi del Nord Europa. Quanto al sanzionare chi sosta senza ricaricare, in teoria il compito spetterebbe alle Polizie Locali, dato che il Codice della strada prevede espressamente la multa. Ma la norma è largamente inapplicata e non risulta che i gestori delle colonnine siano riusciti a trovare sistemi efficaci contro gli abusivi.