AAA pentito auto elettrica cercasi disperatamente

Difficile trovare un automobilista pentito dell’auto elettrica, pronto a tornare sui suoi passi sostituendola con un benzina o un diesel. Noi l’abbiamo sempre sostenuto. Ma si sà, siamo di parte. Per fortuna arriva in nostro aiuto un sorprendente alleato.

Uno certamente di parte, ma della parte opposta: il conduttore di “Diritto e Rovescio” Paolo Del Debbio, una delle teste d’ariete del Gruppo Mediaset contro tutto ciò che sa anche lontanamente di green.

Il colmo dei colmi: Del Debbio si rivolge a noi per trovare un denigratore delle auto elettriche

Dopo aver denigrato le auto elettriche con gli autorevoli pareri di chi non ne ha mai guidata una, per la prossima puntata ha deciso di calare l’asso di briscola: la testimonianza di chi le denigra a ragion veduta, avendone addirittura posseduta una.

Immaginava di trovarne a frotte, con un semplice schiocco di dita. Ma non è bastato. Ha sguinzagliato i collaboratori, ma non è bastato. Uno di questi, la collega Simona Gallo (a cui va tutta la nostra solidarietà) ha addirittura postato il suo appello su Facebook, ma non è bastato. Eccolo:

E alla fine la malcapitata si è ridotta a rivolgersi al nemico. Sì, proprio a noi di Vaielettrico, con questa mail inviata alla casella di posta elettronica info@vaielettrico.it:

“Buongiorno – ci scrive -, sono Simona Angela Gallo giornalista Mediaset. Sto cercando qualcuno che sia pentito di aver acquistato l’auto elettrica.. potete aiutarmi? Ci sarebbe qualcuno disposto a raccontarlo in televisione? So che in tanti vi scrivono..

Lavoro per una trasmissione di Rete4 che si chiama Diritto e Rovescio. Mi fate sapere è urgente. grazie.„ Segue numero di cellulare e firma per esteso.

Cara Simona, siamo spiacenti di non poterti aiutare. Per te l’avremmo fatto volentieri, ma puoi riferire al tuo direttore che trovare un automobilista elettrico pentito è peggio che trovare un ago in un pagliaio.

In sette anni di vita, Vaielettrico ha ricevuto solo un paio di segnalazioni vagamente corrispondenti al profilo che stai cercando. Ed entrambe, peraltro, abbastanza fumose da sollevare seri dubbi sulla loro autenticità. Tuttavia le abbiamo pubblicate. Puoi trovarle con una veloce ricerca nell’archivio del nostro sito.

Al contrario ne abbiamo pubblicate centinaia di segno diametralmente opposto. Si concludono inevitabilmente con la frase “non tornerò mai più a un’auto termica“. Anche questo puoi riferire a Paolo Del Debbio, invitandolo a valutare dove stia il Diritto e dove il Rovescio della questione. Con i nostri migliori saluti.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-