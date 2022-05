A6 Avant, l’Audi da 700 km: anteprima a Milano

A6 Avant e-tron: l’Audi da 700 km di autonomia sarà mostrata in anteprima a Milano, in piazza Cordusio, dal 6 al 13 giugno, nel corso della Design Week.

A 6 Avant, batteria da 100 kW e ricarica fino a 270 kW

Per ora è solo un concept, ma presto arriverà anche il modello di serie, uno delle 20 auto elettriche su cui potrà contare la gamma Audi entro tre anni. Con autonomia e potenza di ricarica da record, due armi con cui la Casa di Ingolstadt conta per sferrare l’attacco a Tesla. Soprattutto il range di percorrenza è stato finora il tallone d’Achille della gamma. Macchine pesanti e batterie non al top. Qui, con una batteria da 100 kW, si arriva a 700 km, con una notevole efficienza garantita anche dalle linee filanti della A6 Avant e-tron (CX di 0,24). Un’auto che si presta anche a viaggi lunghi: la ricarica a 800 V, con potenze fino a 270 kW, nelle stazioni HPC limita le soste a meno di mezz’ora. Quanto alla base tecnica, la A6 Avant e-tron nasce sulla nuova Premium Electric Platform (PPE) condivisa con Porsche, con modulo batteria tra gli assali.

La rincorsa a Tesla è ancora lunga, ma Audi…

“Per Audi, il futuro della mobilità è elettrico“, ribadisce il marchio tedesco, a scanso di equivoci. Ma è un futuro sfidante, considerato quanto distante sia Tesla dai costruttori del made in Germany. I numeri dei primi tre mesi parlano chiaro: sommando le vendite di Volkswagen, Audi, BMW-Mini e Mercedes, non si arriva alla metà delle immatricolazioni del marchio americano. Per la precisione 310 mila Tesla, 144.300 le tedesche. Di queste, le Audi vendute sono state 24.200, una media di poco più di 8 mila vetture al mese, contro le oltre 100 mila di Tesla. Ma a Ingolstadt pensano che la battaglia sia appena cominciata e che alla lunga la capillarità della distribuzione e l’ampiezza della gamma cambieranno le carte in tavola. Certo non quest’anno.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —