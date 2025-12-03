A2a, ecco come raggiungerà l’obiettivo Net Zero entro il 2050

Il gruppo A2a prevede investimenti per 7 miliardi di euro entro il 2035. Destinati alla decarbonizzazione delle attività. La riduzione delle emissioni dirette sarà del 50% al 2035 e dell’80% al 2040 rispetto ai livelli del 2017. Questo permetterà la riduzione delle emissioni dirette del 50% al 2035 e dell’80% al 2040 rispetto ai livelli del 2017. Sono i punti principali del primo piano per la transizione climatica al 2050 presentato dall’utility controllata dai comuni di Brescia e Milano.

A2A entra in una nuova fase del proprio percorso verso la neutralità climatica. Lo fa con un documento strategico che definisce obiettivi, leve operative e strumenti finanziari destinati a guidare l’azienda verso il Net Zero al 2050. Il piano sarà aggiornato ogni anno in parallelo con il Piano industriale. E si pone come una sorta di guida operativa in un contesto energetico in rapido mutamento. Di pari passo con l’aumento dall’elettrificazione dei consumi, la crescita dei data center e la necessità di consolidare un modello energetico più resiliente.

A2a investe nel Piano Climatico 7 miliardi entro il 2035

Al centro della strategia si collocano 7 miliardi di investimenti entro il 2035. Destinati in larga parte alla transizione energetica (5 miliardi) e in parte all’economia circolare (2 miliardi). Sono risorse mirate al potenziamento delle rinnovabili e allo sviluppo del teleriscaldamento. Ma anche alla valorizzazione dei rifiuti come materia o energia e all’adozione di tecnologie per l’efficienza energetica e la cattura della CO₂. Considerando anche gli investimenti conformi ai criteri della Tassonomia europea (che prevedono l’utilizzo del gas naturale nel mix energetico), il volume complessivo supera i 17 miliardi.

Sul fronte ambientale, il piano stabilisce una traiettoria di riduzione delle emissioni. A2A punta a tagliare le emissioni dirette del 50% entro il 2035 e dell’80% entro il 2040, rispetto al 2017. Sul lungo periodo, l’obiettivo è la riduzione del 90% delle emissioni dirette e indirette lungo tutta la catena del valore, rispetto ai livelli 2023. Con compensazione limitata e affidata unicamente a crediti di rimozione certificati.

La trasformazione porterà a evitare 53 milioni di tonnellate di CO₂ tra il 2024 e il 2035 grazie soprattutto all’incremento della produzione rinnovabile e al recupero del calore di scarto. Entro il 2035 A2A punta a ridurre del 30% le emissioni della supply chain, del 60% quelle derivanti dalle attività upstream dei vettori energetici e del 22% quelle legate all’uso del gas da parte dei clienti.

A2A porterà al 100% la quota di debito ESG entro il 2035

A2a ammette che la strategia di decarbonizzazione non si basa solo sulla produzione di energia pulita. Per garantire flessibilità al sistema elettrico italiano, il gruppo prevede il contributo del gas naturale in impianti ad alta efficienza nella fase di transizione. In attesa che la crescita delle rinnovabili e l’evoluzione delle tecnologie di accumulo possano assicurare una maggiore copertura del fabbisogno.

Un’attenzione particolare riguarda l’impatto dei data center: la crescente domanda elettrica generata da questi hub digitali non è ancora pienamente integrata negli scenari, ma potrebbe richiedere nei prossimi anni la revisione del mix di generazione e del ruolo degli impianti di base.

Il Piano di Transizione Climatica è sostenuto da strumenti finanziari evoluti. A2A punta a portare al 100% la quota di debito ESG entro il 2035, rafforzando il legame tra finanza sostenibile e investimenti industriali. Il percorso prevede inoltre un impegno chiave sul fronte sociale: la Just Transition.