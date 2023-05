A2A E-Moving interoperabile con Plenitude+Be Charge

Da aprile A2A E-Moving ha ampliato il suo circuito di ricarica grazie a un accordo di interoperabilità con Plenitude+Be Charge. Ora i titolari di un contratto con la multiutility lombarda hanno a disposizione oltre 30 mila punti di ricarica in Italia, tutti fruibili con la App o la RFID Card E-Moving. E-Moving ha anche aggiunto una nuova soluzine di abbonamento flat mensile da 280 kWh a 90 euro.

La mappa dei punti di ricarica accessibili, sempre aggiornata, è consultabile all’interno dell’App A2A E-moving.

Inoltre A2A E-Moving ha ampliato la propria offerta con l’introduzione di un nuovo pacchetto tariffario. Con E-Moving EXTRA LARGE è possibile ricaricare fino a 280 kWh in un mese al costo di 90 euro. Il prezzo unitario di questo pacchetto è quindi di 0,32 euro a kWh.

C’é l’Extra Large nel pacchetto flat di A2A E-Moving

Le altre soluzione proposte da A2A sono la Small a 16 euro per 30 kWh (prezzo unitario 0,53 euro) la Medium da 29 euro per 80 kWh (prezzo unitario 0,36 euro); la Large da 60 euro per 180 kWh (prezzo unitario 0,33).

Gli abbonamenti hanno durata mensile, a partire dalla data di sottoscrizione e vengono rinnovati automaticamente alla scadenza in mancanza di una esplicita disdetta.

e-moving.it e sull’APP A2A E-moving nella sezione “Contratti”. Tutte le soluzioni, comprese quelle a consumo e business, si possono consultare sul sitoe sull’APP A2A E-moving nella sezione “Contratti”.

Attualmente sono 4 gli operatori che offronto abbonamenti mensili flat. Oltre ad A2A, Enel x Way, Plenitude +Be Charge e Duferco. L’offerta di A2A E-Moving è la più vantaggliosa nei tagli intermedi da 80 e 180 kWh mensili.