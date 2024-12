A2A E-Mobility, un 2024 in crescita. La parola all’AD Pressi.

Tempo di bilanci per A2A, che nel 2024 si conferma attraverso la controllata A2A E-Mobility uno dei primi player nazionali nel settore della mobilità elettrica a zero emissioni. Ne abbiamo parlato con il suo Amministratore Delegato, Fabio Pressi.

Un anno che si va chiudendo in maniera positiva per la nota azienda italiana, che continua a supportare la transizione energetica con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sempre più capillari. Una rete che oggi conta oltre 2.700 punti di ricarica ad accesso pubblico, tra quelli già attivi, installati e quelli in fase di installazione, con più di 2.000 già operativi.

Solo nel 2024 ne sono stati attivati oltre 500 nuovi (dal 1 gennaio al 30 novembre), che utilizzano energia 100% rinnovabile, certificata dalle Garanzie di Origine del GSE.

26mila colonnine A2A entro il 2035

Dell’attuale stato di forma di A2A E-Mobility ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato (nonché presidente di Motus-E) Fabio Pressi, che ha evidenziato i piani di lungo periodo della società. Un’azienda che sul futuro del trasporto sostenibile sta investendo tanto.

Nello specifico si tratta di obiettivi importanti: il Piano Strategico di A2A, prevede infatti di raggiungere oltre 26.000 punti di ricarica pubblica entro il 2035 su tutto il territorio nazionale.

Un’infrastruttura diversificata, per offrire agli e-drivers un accesso a potenze diverse. Sia colonnine di ricarica a bassa potenza, che supportano le necessità dei centri urbani, sia “veloci” ad alta potenza, per gli snodi strategici e gli hub di transito. Il tutto per garantire soluzioni flessibili per ogni esigenza.

Partita con le prime installazioni nel 2010 su Brescia e Milano, la rete pubblica di A2A copre ora l’intero territorio nazionale, con una prevalenza al nord Italia, dove la penetrazione della mobilità elettrica è oggi maggiore.

Ricarica a tutto tondo: città ma anche aziende e spazi commerciali

Nella panoramica dei servizi offerti da A2A E-Mobility, e presentati dall’AD Pressi nella nostra intervista, una menzione particolare è stata rivolta allo stato di avanzamento di progetti come City Plug e ai servizi di elettrificazione delle flotte aziendali. Sfide complesse che A2A sta affrontando sempre con lo spirito di chi intende incentivare al massimo la mobilità a zero emissioni, cavalcando “tecnologia e competitività”.

Uno degli ambiti di maggiore crescita nel 2024 sono state proprio le soluzioni integrate per l’elettrificazione delle flotte aziendali, che A2A ha messo in campo per supportare le imprese in questa transizione attraverso un processo semplice ed efficace.

Grazie al know-how acquisito dalla gestione della propria flotta elettrica – oltre 700 veicoli elettrici e più di 1.200 punti di ricarica distribuiti in 90 sedi aziendali – A2A può aiutare le aziende a elettrificare i propri parcheggi.

Tra le proposte più innovative figura A2A e-fleet. Questa soluzione completa integra infrastrutture di ricarica aziendale e domestica con una gamma di servizi di mobilità dedicati. L’app A2A e-fleet permette ai dipendenti di gestire le ricariche e accedere a servizi accessori come pagamento di parcheggi, pedaggi, multe e lavaggi, mentre i fleet manager possono monitorare consumi e ricariche tramite un portale dedicato.

Oltre al contesto urbano e aziendale, A2A nel 2024 ha puntato molto anche sulla collaborazione con la GDO, i supermercati e i centri commerciali. Incrementando in maniera significativa le proprie infrastrutture nei parcheggi privati ad accesso pubblico. Anche in questo caso, grazie a soluzioni personalizzate e chiavi in mano, A2A E-Mobility ha offerto un supporto completo, dalla gestione delle pratiche amministrative alla messa in servizio e manutenzione delle colonnine, rendendo la ricarica elettrica sempre più accessibile.

