A2A e Autotorino, alleanza per la ricarica

A2A e Autotorino, network di concessionari presente in tutto il Nord Italia, si alleano per sviluppare un’offerta integrata di ricarica, domestica e su strada.

A2A e Autotorino: un ecosistema dedicato a casa e su strada

Grazie all’accordo, i clienti di Autotorino possono già oggi compiere una scelta di sostenibilità a 360 gradi usufruendo dell’offerta di un ‘ecosistema’ dedicato. Al momento dell’acquisto di una vettura elettrica, vi è ora la possibilità di scegliere di alimentarla con l’energia 100% green messa a disposizione da A2A. Sia a casa con un contratto di fornitura domestica e una wallbox, sia in viaggio grazie alla possibilità di accedere ad una rete di circa 15.000 colonnine di ricarica pubbliche. Al fine di condividere i benefici di questa forma di mobilità green, presso le filiali di Autotorino sono previsti dei ‘punti A2A’ con consulenti dedicati per informazioni sull’offerta. I primi sono già attivi presso le sedi di Bergamo, Curno (BG), Crema (CR), Cremona, Corbetta (MI), Corsico (MI), Milano, Cava Manara (PV), Voghera (PV) e Siccomario (PV). Tutti in Lombardia.

Complementari offerta, competenze, capacità tecniche

“Oggi viviamo uno scenario di ‘economia connessa’ – spiega Stefano Martinalli, Consigliere Delegato di Gruppo Autotorino – I modelli d’offerta si riconfigurano andando oltre gli schemi sino ad oggi conosciuti: l’automobile da puro ‘bene’ può essere inteso come ‘servizio’ o, addirittura, come vettore virtuoso di innovazione. È quanto avvenuto con A2A: una comunanza di valori ha portato ad un progetto che si affaccia su grandi temi, come lo sviluppo sostenibile di economia, società, mobilità“. Aggiunge Andrea Cavallini, n.1 di A2A Energia “L’attenzione al cliente e l’impegno per contribuire alla transizione ecologica sono alla base di questo accordo con Autotorino. Grazie ad una complementarità di offerta, competenze e capacità tecniche, possiamo favorire la diffusione della mobilità elettrica“.

