A1 Charge presenta la colonnina anti abusivi

A1 Charge presenta la prima colonnina anti abusivi. Ricarica in DC con potenza fino a 60 kW ed è dotata di un dispositivo che “sente” la presenza di una vettura nello stallo non collegata alla colonnina. Nel contempo può monitorare la qualità dell’aria in tempo reale.

Si chiama A1 8500C, è ultracompatta, può ricaricare in modalità Fast Charge fino a due veicoli in spazio ridotto, è capace di analizzare e monitorare la qualità dell’aria circostante e la fruibilità dello stallo di parcheggio esclusivamente destinato ai veicoli elettrici, risolvendo così uno dei problemi più sentiti dagli automobilisti elettrici nella quotidianità come l’abusivismo.

«A1 8500C con i suoi accessori integra tecnologie di monitoraggio e raccolta dati indispensabili nel nuovo paradigma di città intelligente» scrive l’azienda reggiana A1 Charge che la produce.

A1 Charge, uno sguardo alle Smart City del futuro

A1 Charge è un nuovo attore nel panorama della ricarica elettrica. Nasce a Reggio Emilia da una joint venture fra tra B810 Spa, una realtà nata nel 2011 che produce oltre 800.000 prodotti IoT all’anno nelle proprie sedi produttive e S&H, una PMI italiana che dal 2008 progetta sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

A1Charge ha l’obiettivo di coprire un nuovo tassello della Smart City, quello della mobilità elettrica, con soluzioni di ricarica innovative. fa tesoro di quanto già sviluppato in ambito dal gruppo con Intellienergy Srl (Building Automation), Digicom Energy (Manutenzione Predittiva, Router, Gateway e Connettività Wireless), B810 Smart Grid (dispositivi smart per cabine elettriche) a supporto del nuovo stile di vita nella città del do

Tutta la tecnologia è sviluppata in casa, a Reggio Emilia

Progetta “100% in house” stazioni di ricarica in AC/DC da 7,4Kw AC fino a 150Kw DC. Produce e assembla 100% “in house” nei propri impianti produttivi in Italia e all’estero. Integra le soluzioni in sistemi complessi su misura per i clienti.

A1 8500C, dice l’azienda «rappresenta un passo significativo verso soluzioni energetiche più efficienti, compatte e

connesse». Il monitoraggio della qualità

dell’aria rileva PM 10, PM 2.5, NOX, O3, AQI, CO2. Il controllo intelligente dell’area circostante allo stallo consente a CPO e Pubbliche Amministrazioni di reprimere o prevenire gli abusi e agli altri operatori della ricarica di informare gli utenti dell’indisponibilità temporanea della colonnina.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-