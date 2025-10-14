Premium

Gian Basilio Nieddu
14 Ottobre 2025
A Zurigo dopo 26 anni di diesel il traghetto diventa elettrico

Zurigo traghetto elettrico
Se il retrofit stenta sulle auto, nella nautica procede spedito. In particolare in Svizzera, dove nei laghi si convertono all’elettrico anche traghetti con oltre un secolo di navigazione (leggi). Più recente è il caso dell’eMS Uetliberg: varata nel 1999, vanta comunque 26 anni di carriera e ha completato quest’estate la sua conversione all’elettrico. Via i motori diesel, spazio a 20 tonnellate di batterie con una capacità superiore ai 3 MW. Energia sufficiente per trasportare 300 passeggeri.

Nuova vita elettrica dopo 26 anni di diesel per eMS Uetliberg

Il traghetto prende il nome di  EMS Uetliberg e naviga sul Lago di Zurigo. Il retrofit è stato portato avanti nel cantiere navale ZSG di Zurigo-Wollishofen ed è durato dieci mesi con 30 operai al lavoro. Rimosso il sistema di propulsione diesel, sono state installate 20 tonnellate di batterie, l’aerodinamica dello scafo della nave è stata ottimizzata e gli interni su tutti e tre i ponti sono stati completamente riprogettati.

Zurigo traghetto elettrico
EMS Uetliberg è stata svuotata dai motori diesel, sostituiti da 20 tonnellate di batterie

Da Zurigo sottolineano: «EMS Uetliberg è dotata di una delle più grande batterie installata su una nave in Europa. 7.200 celle per una capacità lorda di 3,5 MW  che alimentano i 2 motori da 160 kW che fanno navigare il battello da 192 tonnellate». Un lavoro impegnativo funzionale alle sette brevi crociere giornaliere sul lago. L’elettrificazione consentirà di risparmiare circa 113.000 litri di gasolio all’anno, equivalenti a 300 tonnellate di CO₂. Le batterie vengono caricate durante la notte in cantiere utilizzando l’elettricità verde fornita dalla società elettrica cittadina. Qui sotto la scheda con tutti i dati di EMS Uetliberg. 

Zurigo traghetto elettrico
La scheda tecnica di EMS Uetliberg, il traghetto elettrico di Zurigo

 

Consumi quotidiani da 2,4 a 2,9 MWh

La compagnia ZSG ci ha fornito più dettagli sul sistema delle batterie. «Sono state installate batterie agli ioni di litio di tipo NMC., ampiamente utilizzate nell’industria automobilistica. In 2 stringhe da 15, sono installati 8 moduli batteria da 30 celle ciascuno. L’intera batteria è quindi composta da 7.200 celle.  La nave consuma tra 2,4 e 2,9 MWh al giorno durante il funzionamento».

Iseo: a bordo dei primi due traghetti elettrici italiani

Visti i numeri non si consuma tutto. «Poiché la capacità della batteria diminuisce nel corso degli anni, è necessario installare fin dall’inizio una batteria sovradimensionata per compensare le perdite di prestazioni. Le batterie vengono caricate con un caricabatterie CC da 400 kW. Questo sistema non prevede ricariche intermedie».

Zurigo traghetto elettrico
Gli interni del traghetto elettrico che trasporta 300 passeggeri

La batteria è cablata in modo tale che le celle o le stringhe di batterie possano essere disattivate non appena mostrano anomalie, ovvero ben prima che si verifichi un incendio. Interessanti le informazioni sulla sicurezza anti incendio.

In Sardegna nelle acque interne si naviga solo in elettrico

«In linea di principio, grazie al cablaggio ridondante delle stringhe di batterie, la nave potrebbe persino continuare a funzionare in questo caso. Se il danno alla batteria è così esteso da causare lo spegnimento di diverse celle, la nave è dotata, oltre a diversi sensori di rilevamento precoce, di un sistema di estinzione dedicato. L’isolamento antincendio del locale batterie può resistere a un incendio completo per 60 minuti, tempo sufficiente per evacuare la nave in sicurezza anche nello scenario peggiore».

 Retrofit anche per altre due traghetti della compagnia

La conversione della MS Uetliberg sarà seguita dalle sue navi gemelle, la MS Albis e la MS Pfannenstiel, nei prossimi due anni. ZSG investirà un totale di 21,5 milioni di franchi svizzeri nella conversione delle tre motonavi entro il 2027, il più grande investimento nei 135 anni di storia dell’azienda. ZSG è partner della Società dei Trasporti di Zurigo (ZVV) e riceve finanziamenti da questa. Appalti di questa portata richiedevano l’approvazione del Consiglio dei Trasporti del Canton Zurigo.

LEGGI ANCHE: A vela nel Golfo dei Poeti con il silenzio del motore di Temo France e GUARDA IL VIDEO

 

Gian Basilio Nieddu
14 Ottobre 2025
