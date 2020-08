A Viareggio 200 monopattini Bit, a Santa Severa le fat bike

A Viareggio parte lo sharing con 200 monopattini Bit, in sperimentazione per un mese. A Santa Severa, invece, è già partito un servizio di sharing di fat-bike.

A Viareggio mai superare i 20 km/h 8 (o ti frenano…)

Che cosa c’è di meglio delle vacanze per provare un monopattino o una bici elettrica, noleggiandoli per pochi euro? Viareggio, capitale della Versilia, mette in strada fino a 200 monopattini, grazie a un accordo con la società Bit Mobility di Bussolengo (Verona), già attiva a Milano, Verona, Torino, La Spezia e Bari. Per utilizzare il mezzo sarà necessario scaricare una app dedicata (qui tutte le tariffe).

Massima attenzione al tema sicurezza, visto anche il ripetersi di incidenti in altre città (guarda l’articolo) . La velocità massima consentita – fissata in un regolamento della Polizia Municipale di Viareggio – è di 20 km/. E se qualcuno sgarra sarà direttamente Bit Mobility a frenare i mezzi da remoto. La circolazione dei monopattini elettrici è consentita dove possono viaggiare le biciclette. Restano esclusi viale Margherita, viale Marconi, Terrazza della Repubblica, e via Battisti tra Corso Garibaldi e via Mazzini.

Santa E-Bike, con bici da 40 km di autonomia

È già partito nei giorni scorsi, invece, il servizio di Bike sharing elettrico a Santa Severa, Santa E-Bike, voluto e finanziato dal Comune di Santa Marinella, nel Lazio. A promuovere l’iniziativa, tra varie realtà pubbliche e private, la Rete d’Impresa Cantieri attivi che si occuperà della gestione. Il progetto è ideato e realizzato da Green Action e On -Electric Sharing Mobility, già impegnate in diversi progetti pubblici anche all’estero. Le E-bike, con batterie SAMSUNG 36v – 10Ah agli ioni di litio, potenti e performanti, consentiranno agli utenti di spostarsi agevolmente su tutto il territorio senza dover ricorrere all’auto. Le fat bike sono prodotte e distribuite da V-ITA, azienda italiana. I veicoli, realizzati in lega di alluminio di alta qualità, dotati di cambio posteriore Shimano e motore brushless di ultima generazione da 250w, offrono un’autonomia fino a 40 km.