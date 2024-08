A Varsavia in Model Y / Ricarica in vacanza (9)

A Varsavia in Model Y: questa volta tocca ad Angelo raccontare il suo viaggio estivo, con bilancio finale delle ricariche (e confronto col diesel). Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

A Varsavia in Model Y: 212 euro per 3.500 km, col diesel avrei speso il doppio

“Sono il possessore di una Tesla Model y RWD da due mesi. Voglio documentarvi i dati del mio viaggio, Bergamo-Varsavia, fatto di varie tappe intermedie, per un totale di 3.500 km circa. Allego screen delle mie ricariche e dei miei consumi relativi al solo viaggio, durato circa 10 giorni. Velocità media tenuta in autostrada tra i 115 e i 120 km/h. Spesa totale, con ricariche solo ai Supercharger, pari a euro 212,00. Tenendo conto di aver avuto un auto diesel di pari categoria e calcolando un consumo di 14 km per litro, avremmo speso 425 euro (3.500:14×1.70). Esattamente il doppio, nonostante le ricariche siano state fatte solo ai Supercharger. Quindi per chi come me ha pannelli fotovoltaici a casa, o comunque la possibilità di ricarica da colonnina domestica, il risparmio attesta su 1/5 di un auto diesel. Quindi 100,00 euro di pieno, contro 20,00 euro di elettrico. Saluti“. Angelo Vezzoli.

L’arma dei Supercharger per ricariche rapide e convenienti

Risposta. Il viaggio di Angelo ci dà almeno tre conferme. La prima è che, con i Supercharger, Tesla ha costruito una straordinaria rete di ricarica, con rifornimenti rapidi e a prezzi imbattibili. La seconda è che, ovunque in Europa, rifornire un’auto elettrica costa meno che da noi. La terza è che chi può ricaricare a casa, auto-producendo almeno una parte dell’energia che consuma, fruisce di una grande comodità e di uno straordinario risparmio.

– Raccontaci anche tu com’è andata con le ricariche nel tuo viaggio, scrivendo (con foto) a info@vaielettrico.it. Come hanno fatto Fabio, che è andato in Spagna con la sua Skoda Enyaq. Antonio, fino a Capo Nord con la piccola Volkswagen e-Up. O Stefano, in Salento con la Renault Zoe…