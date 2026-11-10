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Redazione
il10 Novembre 2026
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A Vallelunga i motori diventano un ponte per l’inclusione: torna Track Experience

2 min

Il 15 novembre l’autodromo di Vallelunga ospiterà la quinta edizione di Track Experience – “Accelerando oltre le barriere”, una giornata pensata per permettere a bambini, ragazzi e adulti con disabilità di vivere da protagonisti il mondo dei motori. In pista si potranno testare auto, moto, kart e fuoristrada, e non mancheranno anche attività dedicate alle famiglie, alla guida sicura e alla mototerapia.
L’iniziativa è organizzata da InsideAut APS insieme alla Fondazione Il Tricheco Blu e al Rotary Club di Roma.

L’obiettivo dichiarato è di utilizzare l’ambiente del circuito romano come spazio di incontro, mettendo insieme persone con disabilità, famiglie, volontari, associazioni e tanti appassionati. Una formula che arriva alla quinta edizione dopo aver registrato un’ampia partecipazione nell’ultimo appuntamento.

track experience 2026

Da circuito a “villaggio dell’inclusione”

Per una giornata l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, a Campagnano di Roma, cambierà in parte la propria funzione abituale. La pista non sarà soltanto il luogo della guida sportiva, ma uno degli spazi attraverso cui costruire esperienze accessibili e condivise.

Il programma prevede attività in pista (accompagnati da piloti esperti) con auto e moto sportive, kart, fuoristrada, mototerapia e guida sicura. Il tutto affiancato da giochi, musica, animazione e momenti dedicati alle famiglie.

L’idea è consentire a ciascun partecipante di scegliere le attività più adatte alle proprie possibilità, in un contesto nel quale persone con e senza disabilità possano condividere la stessa esperienza.

track experience 2026

Un progetto sociale che cresce

Secondo gli organizzatori, la manifestazione negli anni ha progressivamente ampliato il coinvolgimento di realtà del settore automobilistico e motociclistico, tra piloti, aziende e associazioni. La precedente edizione aveva superato le 600 presenze totali. Per l’appuntamento di novembre l’organizzazione punta a una partecipazione ancora più ampia.

Il progetto nasce dal lavoro di InsideAut APS, associazione che sviluppa attività rivolte in particolare a bambini e ragazzi neurodivergenti e alle loro famiglie. Tra gli ambiti indicati dall’associazione ci sono autonomie personali, formazione, sport, inclusione sociale, esperienze educative e inserimento nel mondo del lavoro.

Quando la pista diventa uno spazio accessibile

C’è anche un elemento simbolico nel portare un’iniziativa di questo tipo dentro un autodromo. Un ambiente normalmente associato a velocità, prestazioni e competizione viene infatti utilizzato per mettere in primo piano relazione, partecipazione ed esperienza personale.

Salire su un’auto, indossare un casco, provare un kart o partecipare a un’attività in pista possono essere gesti ordinari per molti appassionati, ma assumere un significato diverso per chi incontra ostacoli nell’accesso a esperienze di questo tipo.

L’organizzazione sottolinea inoltre che le barriere non sono soltanto fisiche. Possono essere legate all’accessibilità delle attività, alla percezione sociale della disabilità o alla mancanza di occasioni nelle quali sperimentarsi insieme agli altri.

track experience 2026

Iscrizione gratuita

La quinta edizione di Track Experience – Accelerando oltre le Barriere, è in programma domenica 15 novembre (dalle 9.00 alle 17.00) all’Autodromo di Vallelunga. L’iscrizione è gratuita (QUI la pagina dedicata)

L’edizione 2026 avrà anche una presenza mediatica più strutturata grazie a Radio Globo, che durante la giornata seguirà l’evento in diretta, raccogliendo testimonianze e storie dei partecipanti.

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