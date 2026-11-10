A Vallelunga i motori diventano un ponte per l’inclusione: torna Track Experience

Il 15 novembre l’autodromo di Vallelunga ospiterà la quinta edizione di Track Experience – “Accelerando oltre le barriere”, una giornata pensata per permettere a bambini, ragazzi e adulti con disabilità di vivere da protagonisti il mondo dei motori. In pista si potranno testare auto, moto, kart e fuoristrada, e non mancheranno anche attività dedicate alle famiglie, alla guida sicura e alla mototerapia.

L’iniziativa è organizzata da InsideAut APS insieme alla Fondazione Il Tricheco Blu e al Rotary Club di Roma.

L’obiettivo dichiarato è di utilizzare l’ambiente del circuito romano come spazio di incontro, mettendo insieme persone con disabilità, famiglie, volontari, associazioni e tanti appassionati. Una formula che arriva alla quinta edizione dopo aver registrato un’ampia partecipazione nell’ultimo appuntamento.

Da circuito a “villaggio dell’inclusione”

Per una giornata l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, a Campagnano di Roma, cambierà in parte la propria funzione abituale. La pista non sarà soltanto il luogo della guida sportiva, ma uno degli spazi attraverso cui costruire esperienze accessibili e condivise.

Il programma prevede attività in pista (accompagnati da piloti esperti) con auto e moto sportive, kart, fuoristrada, mototerapia e guida sicura. Il tutto affiancato da giochi, musica, animazione e momenti dedicati alle famiglie.

L’idea è consentire a ciascun partecipante di scegliere le attività più adatte alle proprie possibilità, in un contesto nel quale persone con e senza disabilità possano condividere la stessa esperienza.

Un progetto sociale che cresce

Secondo gli organizzatori, la manifestazione negli anni ha progressivamente ampliato il coinvolgimento di realtà del settore automobilistico e motociclistico, tra piloti, aziende e associazioni. La precedente edizione aveva superato le 600 presenze totali. Per l’appuntamento di novembre l’organizzazione punta a una partecipazione ancora più ampia.

Il progetto nasce dal lavoro di InsideAut APS, associazione che sviluppa attività rivolte in particolare a bambini e ragazzi neurodivergenti e alle loro famiglie. Tra gli ambiti indicati dall’associazione ci sono autonomie personali, formazione, sport, inclusione sociale, esperienze educative e inserimento nel mondo del lavoro.

Quando la pista diventa uno spazio accessibile

C’è anche un elemento simbolico nel portare un’iniziativa di questo tipo dentro un autodromo. Un ambiente normalmente associato a velocità, prestazioni e competizione viene infatti utilizzato per mettere in primo piano relazione, partecipazione ed esperienza personale.

Salire su un’auto, indossare un casco, provare un kart o partecipare a un’attività in pista possono essere gesti ordinari per molti appassionati, ma assumere un significato diverso per chi incontra ostacoli nell’accesso a esperienze di questo tipo.

L’organizzazione sottolinea inoltre che le barriere non sono soltanto fisiche. Possono essere legate all’accessibilità delle attività, alla percezione sociale della disabilità o alla mancanza di occasioni nelle quali sperimentarsi insieme agli altri.

Iscrizione gratuita

La quinta edizione di Track Experience – Accelerando oltre le Barriere, è in programma domenica 15 novembre (dalle 9.00 alle 17.00) all’Autodromo di Vallelunga. L’iscrizione è gratuita (QUI la pagina dedicata)

L’edizione 2026 avrà anche una presenza mediatica più strutturata grazie a Radio Globo, che durante la giornata seguirà l’evento in diretta, raccogliendo testimonianze e storie dei partecipanti.