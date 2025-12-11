Un servizio innovativo che permette a centinaia di cittadini di sperimentare direttamente la guida di un’auto elettrica: è questa la novità introdotta a Suzzara grazie al progetto di car-sharing elettrico gratuito, inaugurato dal Comune insieme al Consorzio Oltrepò Mantovano e a E-VAI srl, operatore lombardo della mobilità sostenibile.

Test drive comunitario per promuovere l’auto elettrica

Provare l’auto elettrica per un periodo congruo, prima di acquistarla, oggi è possibile grazie al car sharing: un servizio che non resta confinato alle grandi città ma si sta diffondendo anche nei piccoli Comuni. L’esperienza consente a numerosi cittadini di sperimentare la mobilità a zero emissioni in modo diretto e quotidiano. Il servizio Corrente di Tper per esempio sta già oltrepassando i confini di Bologna per raggiungere i Comuni della città metropolitana. Ancora più interessante il caso di Suzzara, vicino a Mantova, dove il car sharing elettrico è gratuito: fino al 12 dicembre 2026 i cittadini hanno potuto utilizzare le auto, si tratta di 2 Zoe Renault, senza alcun costo, avvicinandosi così alla mobilità sostenibile in modo concreto e accessibile.

Il nuovo servizio di car sharing elettrico a Suzzara nasce dalla partecipazione al progetto europeo RuralMED Mobility e mette a disposizione dei residenti auto elettriche per gli spostamenti quotidiani. Un’occasione concreta per prendere confidenza con l’auto elettrica e con le modalità di ricarica, contribuendo al tempo stesso alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria.

La stazione di e-mobility è composta da due colonnine di ricarica da 25 kW ciascuna e da due auto elettriche, disponibili gratuitamente tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00. Il funzionamento è semplice e immediato: attraverso l’app E-VAI i cittadini possono prenotare il veicolo, sbloccarlo e partire.

Un progetto pilota da replicare negli altri Comuni

«La stazione di Suzzara è un progetto pilota che vogliamo replicare anche negli altri Comuni dell’Oltrepò Mantovano» ha sottolineato Carmelita Trentini, direttrice del Consorzio che raggruppa gli enti locali. «Un passo importante per rendere la mobilità elettrica davvero accessibile a tutti». Via al servizio, ma anche allo studio. «Il Consorzio monitorerà costantemente l’utilizzo sia delle colonnine di ricarica sia dei veicoli. I dati raccolti confluiranno nella piattaforma ICT di monitoraggio RuralMED Mobility, contribuendo a valutare il potenziale di Suzzara per l’implementazione a lungo termine di soluzioni di mobilità elettrica». il sindaco Alessandro Guastalli: «Rappresenta un passo concreto verso una città più sostenibile e attenta ai bisogni dei cittadini».

Non molto lontano, ma in Emilia Romagna, è stato avviato da tempo un altro progetto di car sharing elettrico comunitario. Siamo a Reggio Emilia dove con Nina 10/15 famiglie condividono un’auto elettrica, sempre una Zoe, per evitare la seconda o la terza auto elettrica. Piccoli e piccolissimi progetti ma da replicare, per fare divulgazione concreta sulla mobilità elettrica.

