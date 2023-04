A spasso in VW ID.Buzz, consumando…

A spasso in ID.Buzz, il redivivo Pulmino Volkswagen ora solo elettrico. L’abbiamo testato in autostrada e fuori, tra sguardi curiosi e ammirati.

A spasso in VW ID.Buzz: in autostrada 290 km d’autonomia

Non è un veicolo che passi inosservato: l’impronta del vecchio Pulmino è stata rispettata, ma qui le dimensioni sono più importanti e lo spazio interno è enorme. La lunghezza è di 471 cm (con 2,99 di passo), contro i 428 dell’originale. Dietro ai 5 posti c’è un enorme vano che sarebbe riduttivo chiamare bagagliaio, in cui ci si può tranquillamente stendere e dormire. Il motore ha una potenza massima di 204 CV (310 Nm di coppia), che servono tutti per spingere i 2.384 kg di peso. Ma l’accelerazione, 0-100 km/h in 10,2 secondi, è comunque più che soddisfacente per un veicolo di questa stazza dimensioni. Diciamo subito che la guida è molto divertente e riposante: la posizione alta dà una visibilità eccezionale, ci si muove un’agilità insospettabile per un oggetto del genere. Ovvio però che peso e aerodinamica si riflettono sui consumi. In autostrada non fai più di 3,6-3,7 km/kWh e nei viaggi lunghi devi gestire bene la batteria da 77 kWh, di fatto programmando una sosta ogni 200 km o poco più.

A spasso in VW…/ Ricarichi in fretta nelle HPC, fino a 170 kW

A proposito di autostrada: uno dei tratti che abbiamo percorso ha riguardato la A14 nel tratto Bologna-Riccione a-r. Rifornendo nelle stazioni Free to X che trovi nelle aree di servizio e, anche quando non ne avevamo necessità, curiosando alle colonnine per verificarne l’affollamento. Ebbene, pur trattandosi di giorni di vacanza, solo in un caso abbiamo trovato un’altra auto in ricarica, per il resto disponibili tutte le prese. Tornando ai consumi: la percorrenza media omologata WLTP è di 418 km, ma come detto che in autostrada ti sogni questo range. Secondo le nostre rilevazioni siamo a 294 km reali, procedendo ai 120. In città puoi arrivare anche a 390-395 km, mentre su strada statale, con limite ai 90, sei sui 340 km o poco più. Ma se trovi una colonnina ultra fast, te la cavi piuttosto in fretta, perché la potenza massima arriva a 170 kW: in mezz’ora fai il pieno e riparti.

Due versioni, prezzi che partono da 66 mila euro

Insomma, in viaggio meglio premunirsi di una bella card per ricaricare con formule flat, in abbonamento, perché veicoli come questo non nascono certo per limitare i consumi. In tutto, tra autostrada, strade statali-provinciali e città, abbiamo registrato un consumo medio di circa 23 kWh/100 km, pari circa 4,3 km con un kWh di energia. Un dato che non sembra spaventare i potenziali acquirenti, dato che Volkswagen Veicoli Commerciali ha deciso di aumentare la produzione, dopo che oltre 5 mila ID.Buzz sono stati consegnati nel primo trimestre 2023. I prezzi? Le versionia listino sono due: la Pro parte da 66.000 euro, la Pro + da 70 mila euro. Entrambe in AC ricaricano con potenze piuttosto limitate e tempi lunghi: al massimo 7.4 kW (32A 230V monofase) o 11 kW (16A 400V trifase).