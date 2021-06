A spasso col sole (nei pannelli): ci prova anche Tropos

A spasso col sole, ricaricando le batterie con l’energia dai pannelli fotovoltaici sul corpo del veicolo. Ora ci prova anche la tedesca Tropos con il suo camioncino.

A spasso col sole, ormai non è più un sogno

Molti ridevano quando, tre anni fa, arrivarono le prime informazioni sui progetti di auto ricoperti di pannelli solari. La Sion, prodotta dalla start-up tedesca Sono Motors, la Lightyear One, progettata invece da un’azienda olandese... Per non parlare di quel che bolliva in pentola nei marchi storici dell’auto, a cominciare da Toyota e Hyundai. Ma oggi i progetti in tutto il mondo sono decine e si comincia a pensare davvero che il gioco valga la candela. E che il peso dei pannelli non infici l’efficienza generale del veicolo, dando un buon contributo a chi vuole veramente viaggiare a emissioni zero. Anche se non è detto che l’energia serva solo per aumentare l’autonomia in viaggio. Nel progetto-pilota in partenza, durata 4 mesi, Tropos testerà un alimentatore esterno che può essere utilizzato per ricaricare altri veicoli. O per dare energia a strumenti di lavoro, come seghe elettriche o tagliasiepi, ad esempio.

–— Leggi anche: il rimorchio fotovoltaico di Sono Motors

Energia non solo per alimentare la batteria dei veicoli

In pratica: l’energia sarebbe disponibile anche in luoghi non serviti dalla corrente elettrica, come spiega Markus Schrick, amministratore delegato di Tropos Motors Europe. “I primi test suggeriscono che potrebbe funzionare. Ora stiamo testando la tecnologia in dettaglio nelle operazioni del mondo reale per le prestazioni e ulteriori potenziali applicazioni. Vogliamo analizzare nella sua interezza quali vantaggi possono avere i pannelli solari per i nostri clienti”.

I veicoli da lavoro di Tropos hanno dimensioni contenute: 3,70 metri di lunghezza e 1,40 metri di larghezza e 3,70 metri di lunghezza, con raggio di sterzata ridotto di 3,96 metri. Attualmente sono disponibili in tre versioni: