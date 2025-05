A Sovere ricarichi a 0,35 (grazie al Comune)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A Sovere ricarichi a 0,35 euro al kWh, grazie alla colonnina installata dal Comune. Lo segnala Stefano, fresco proprietario di una Renault 5. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

A Sovere ricarichi a 0,35, speriamo che altri Comuni prendano esempio…

“Vi seguo da diverso tempo e vi stimo molto per la vostra competenza sulla mobilità elettrica. Sono da poco un felice possessore di una Renault 5 acquistata anche grazie alla vostra capacità divulgativa. È un’auto straordinaria e parca nei consumi, nell’uso misto riusciamo a fare anche medie di 11.5 Kwh/100km e mai oltre i 14.5 kwh/100km. In famiglia siamo molto felici dell’acquisto. Volevo segnalarvi l’iniziativa del Comune di Sovere, in provincia di Bergamo, che offre un prezzo di ricarica pubblica molto competitivo, solamente 35 centesimi al KWh. Speriamo che altre amministrazioni prendano esempio… Cordialità“. Stefano Oberti

Ci sono sindaci virtuosi che danno l’esempio e altri che…

Risposta. Ci sono Comuni che hanno a cuore l’aria che si respira e altri che se ne fregano e sembrano esseresi trasformati in aziende attente solo ai quattrini. Non vogliamo dire con questo che mettere una colonnina di ricarica risolva tutti i problemi di inquinamento, legati a mille fattori. Ma si tratta comunque di un segnale di attenzione, che va giustamente segnalato. Tanto più se il prezzo è così competitivo, pari verosimilmente al costo dell’energia erogata.

Si tratta ovviamente di una ricarica lenta, ma sufficiente per un rabbocco o per chi ha la possibilità di sostare a lungo essendo in tutt’altre faccende affaccendato. Stefano auspica che altre amministrazioni seguano l’esempio: qualche altra esperienza c’è e ne abbiamo parlato, ma si accettano ovviamente segnalazioni.

