A Siena colonnine Enel X quasi tutte fuori uso. Lo segnala Simone, lamentando che il disservizio coincide con il pieno della stagione turistica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

A Siena Enel X k.o: con tutti i turisti che arrivano…

“È da quasi due mesi che ho scritto ripetutamente a Enel X per sapere quando ripristineranno le colonnine nel centro di Siena. E, a parte una vaga di risposta che sono in manutenzione non hanno detto e fatto nient’altro. Sembra veramente che non ci sia l’interesse a farle funzionare, visto che nei mesi piu turistici Giugno Luglio e ora Agosto nel centro ma anche in periferia la gran parte non funzionano. Ho fotografato e allego le due colonnine in piazza Matteotti, quelle in via Giuseppe Garibaldi, quella in strada del Petriccio Belriguardo. Ma non funzionano nemmeno quelle viale Vittorio Veneto, quelle in Pescaia, installate ma mai attivate. Come è possibile che una città cosi turistica, in cui molti turisti arrivano con auto elettriche non abbiano la possibilità di ricaricarle mentre visitano la città?“. Simone Hayek

Sull’assistenza c’è ancora tanta strada da fare

Risposta. È un gatto che si morde la coda. Ci si sente dire (ufficiosamente) che i prezzi delle ricariche sono alti perché il tasso di occupazione è basso. Ma laddove le colonnine potrebbero lavorare a pieno regime, come a in una città turistica come Siena, troppo spesso trovi che non funzionano. E il problema non riguarda solo Enel X, che comunque ha la rete più estesa e quindi ha l’impegno di manutenzione maggiore. Evidentemente c’è da mettere a punto un’organizzazione dell’assistenza che, par di capire, ancora non ha lo sviluppo e il numero di professionalità che servirebbero. E sia chiaro che pubblichiamo queste segnalazioni non per puntare il dito contro questo o quello, ma solo per sollecitare a risolvere i problemi. Non è che manchino le colonnine in Italia, è che ce ne sono troppe fuori servizio.

