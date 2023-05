A Samoter i convegni di Vaielettrico (3/4 maggio)

Domani e dopo non perdete i due convegni organizzati da Vaielettrico a Samoter. Il salone internazionale dedicato alle macchine da cantiere che si tiene alla Fiera di Verona da domani al 7 maggio. I nostri eventi sono fissati domani (3 maggio) alle 15,30 e giovedì 4 maggio alle 16.

Cantieri decarbonizzati, macchine ibride, a idrogeno o elettriche?

Se si moltiplicano le vendite di mini escavatori e pale meccaniche elettriche, Jcb l’anno scorso ha festeggiato la vendita di 1000 unità, il discorso diventa più complesso per macchine più grandi che hanno necessità di grande potenza. Su questo terreno i costruttori si muovono su diverse strade. Quelle principali sono dedicate alla propulsione ibrida, elettrica e a idrogeno. Sentieri che abbiamo esplorato nel webinar organizzato nel mese di gennaio (qui il video) e che riproponiamo in presenza e allargato domani a Samoter (appuntamento dalle 15,30 e fino alle 17 nella sala formazione Samoter Lab, padiglione 12).

La tavola rotonda moderata dai giornalisti di Vaielelettrico Massimo Degli Eposti (cofondatore) e Gian Basilio Nieddu è dedicato a “Le macchine da cantiere attaccano la spina. Idrogeno, ibrido o elettrico? Tre soluzioni per decarbonizzare il movimento terra“. Partecipano per il full electric, Marco Paredi (Tesmec), per l’ibrido Emanuele Viel (Komatsu), per l’idrogeno Giovanni Pelizza (JCB). Il fronte dei costruttori a cui guardano le imprese di attachments, rappresentate da Fabio Ghedini (Ghedini Attachments).

Ma la filiera è ben più complessa e la tavola rotonda vede il contributo di Marco Righi (Flash Battery) per il pianeta batterie e per quello e-powertrain, Michele Pennese (Bonfiglioli Group).

Il nostro cantiere virtuale, entra in scena giovedì 4 maggio

Non è finita qui. Il 4 maggio si accendono le luci sull’evento: “Ecco il cantiere (virtuale) a impatto zero (Prove tecniche di sostenibilità con un progetto a emissioni zero dallo scavo al ripristino)“. L’appuntamento è dalle 16 alle 17,30 – Plenaria Samoter Lab Padiglione 12 – con questa sperimentazione moderata da Massimo Degli Esposti.

Partecipano Claudio Bettini Progettista società appaltatrice (Site Spa), Karim Moussa Georadar per controllare i sottoservizi e macchina scavatrincee (Tesmec), Emanuele Veil Mini pala con allestimento spazzola/benna per pulire e raccogliere materiale (Komatsu). Poi Arthur Fricks Gomes Camion aspiratore e Betoniera elettrica (Volvo Truck, Gruppo AB Volvo), Francesco Mastrandrea Impianto di ricarica mobile (E-Gap).

Come partecipare a Samoter: il link al sito

