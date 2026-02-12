A Roma ZTL salata per le elettriche: un pass da 1000 euro







A Roma anche le auto elettriche contribuiscono alla congestione del traffico nella ZTL. Ne è convinta l’amministrazione comunale, che vuole introdurre una gabella annuale da 1.000 euro per l’accesso alla zona a traffico limitato. Una misura che scoraggerà gran parte degli e‑drivers. Finora l’ingresso era gratuito: si passerebbe quindi da zero a mille (euro). Resta invece gratuita la sosta sulle strisce blu e, nelle scorse settimane, sono state individuate 42 nuove aree dedicate alla ricarica. La giunta non si dichiara contraria alla mobilità elettrica; la motivazione del provvedimento è un’altra: in Ztl circolano tante auto a batteria da creare congestione.

Troppe autorizzazioni per la Ztl e ora si paga, salato

La notizia è tanto rilevante da finire in coma alle comunicazioni del sito istituzionale del Comune. Vediamo come l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè motiva il provvedimento.

«Nasce dall’incremento significativo dei veicoli elettrici in circolazione e dal conseguente aumento delle autorizzazioni di accesso alle ZTL. Pur trattandosi di mezzi a zero emissioni, questa crescita sta incidendo sulla congestione del traffico e sulla disponibilità di stalli di sosta, soprattutto nel centro storico. Il provvedimento costituisce quindi uno strumento di regolazione della mobilità urbana, coerente con le politiche di sostenibilità e di tutela della vivibilità urbana». E’ la prima volta che in Italia, fanalino di coda nell’adozione delle auto elettriche con ua quota inferiore all’1% del circolante, leggiamo di “incremento significativo dei veicoli elettrici“. Ci è sfuggito qualcosa?.

Il pass da 1.000 euro non riguarda tutti, come tiene a precisare il Comune: «Rimane a costo zero per tutti i cittadini con veicolo elettrico che hanno diritto all’ingresso in ZTL per una condizione legata al proprio status, come residenti, persone con disabilità, rappresentanti di commercio, strutture alberghiere». Per le nuove immatricolazioni il pagamento scatterà non appena sarà implementato il nuovo sistema di rilascio.

Per chi dispone di un’autorizzazione gratuita, invece, Roma Servizi per la Mobilità invierà una comunicazione con modalità e tempistiche per richiedere il nuovo permesso a pagamento, se si desidera mantenere l’accesso alla ZTL.

Stop alla sosta gratuita per i mild hybrid. Esenzione per full hybrid e plug‑in

Dopo Bologna, dove dal 1° gennaio anche le auto ibride pagano il parcheggio, una misura analoga arriva a Roma. Nella Capitale, però, la regolazione è più selettiva rispetto alla città delle Due Torri: il pagamento riguarda solo i veicoli mild hybrid, mentre full hybrid e plug‑in continueranno a beneficiare dell’esenzione, almeno per i non residenti nel loro ambito territoriale.

Il Comune motiva così la scelta: «Dal punto di vista emissivo, i veicoli mild hybrid presentano benefici limitati rispetto ai full hybrid e ai plug‑in, perché l’apporto elettrico è marginale e non consente la marcia in modalità elettrica pura nelle condizioni urbane tipiche».

Una distinzione che riflette la diversa natura tecnologica delle due categorie: se i mild hybrid offrono un supporto elettrico minimo, i full hybrid possono percorrere brevi tratti in modalità zero emissioni. Resta comunque il fatto che anche i full hybrid traggono tutta l’energia soltanto da combustibile fossile.