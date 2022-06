Vita dura a Roma per gli abusivi che occupano gli stalli delle auto elettriche. La guerra ai parcheggiatori a sbaffo, compresi i proprietari di EV, è tutta tecnologica. Un sensore capace di rilevare le soste illegali.

La giunta della Capitale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri inaugura l’era della tolleranza zero verso chi non rispetta la green etiquette. In una recente riunione del governo municipale, è stato approvato il regolamento per far decollare la rete delle stazioni di alimentazione elettrica metropolitana.

Su 1600 richieste per l’installazione delle colonnine di ricarica solo 800 sono andate a buon fine

Ci vuole una scossa per l’infrastrutturazione elettrica di Roma. Parlano i numeri delle installazioni delle colonnine: “Fino ad oggi su 1600 richieste pervenute al Dipartimento Mobilità soltanto 800 sono andate a buon fine. A dimostrazione di un sistema evidentemente lacunoso“.

Queste le parole dell’amministrazione che con il nuovo regolamento di installazione e gestione delle colonnine “ha cercato di eliminare le distorsioni e i ritardi che hanno ostacolato il precedente regolamento“. Chiaro che non funzionava, una richiesta su due si è arenata nella burocrazia comunale.

Si pensa pure all’armonia del paesaggio, vista la location di Grande Bellezza della città, con un concorso internazionale per scegliere il design della colonnina brandizzata col marchio “Roma”.

Sensori anti abusivi, interoperabilità e mazzata tariffaria per chi occupa lo stallo

Vediamo le diverse novità del regolamento approvato dalla giunta: “Sarà introdotta la procedura competitiva che sceglierà gli operatori sulla base della qualità tecnica del prodotto e dei servizi tecnici e informatici che offre. Verrà garantita l’interoperabilità tra gli operatori, in modo da facilitare le operazioni di ricarica anche nelle colonnine di un operatore diverso rispetto al proprio“.

Scelte per facilitare la vita di chi ha investito nell’auto a batteria. Ma c’è pure il bastone per chi non rispetta le regole: “Saranno posizionati nei nuovi stalli sensori in grado di rilevare soste abusive negli stalli per la ricarica“. Il grande fratello elettrico. Ma non è finita qui: “Al fine di disincentivare l’utilizzo degli stalli di ricarica come parcheggi di mera sosta anche per chi deve ricaricare il mezzo, verranno applicate tariffe speciali“. Qui si tratta di applicare il Codice della Strada “per chi lascia l’auto parcheggiata sugli stalli dopo un’ora dal termine della ricarica“.

L’amministrazione vuole sostituire tutte le vecchie colonnine

Ultima ma non meno importante decisione: “saranno sostituite tutte le vecchie colonnine e le vecchie prese di corrente per ammodernare le capacità e la velocità della ricarica. Infine, le colonnine saranno inserite nel sistema Maas (Mobility as a service) di Roma Capitale“.

“Il nuovo regolamento – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – porterà un radicale cambio di passo nell’installazione e nella gestione delle colonnine elettriche”. L’amministratore fa riferimento alla scelta del Parlamento Europeo “di voler eliminare entro il 2035 i veicoli a motore endotermico dalle nostre città“.

Obiettivi concreti? “Diffondere le colonnine capillarmente su tutto il territorio della città arrivando entro il Giubileo a 5mila stalli, facilitare e semplificare la vita dei cittadini nell’utilizzo dei dispositivi, disincentivare l’utilizzo abusivo e improprio degli spazi di ricarica”. Queste le intenzioni con la speranza che i sempre presenti lacci e lacciuoli non fermino il cambiamento.

