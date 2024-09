A Riva del Garda si naviga sostenibile. Questo il tema dell’evento che abbiamo organizzato insieme all’amministrazione comunale con la società pubblica Altogarda Parcheggi e Mobilità all’interno delle manifestazioni della Settimana europea della mobilità. Vi proponiamo una sintesi, anche in video, che documenta il convegno. Buona lettura e buona visione.

Una mobilità sempre più sostenibile ed elettrica a Riva del Garda

I circoli velici di Riva del Garda sono stati i primi a portare le boe elettriche alle Olimpiadi e pionieri nell’organizzare un campo internazionale di regata con barche dotate di motori elettrici (leggi qui).

In Trentino è stato costruito da Gardasolar il primo e-bus per il traporto passeggeri su acqua mentre sul Garda navigano tre traghetti ibridi di Navigarda che riducono sensibilmente le emissioni soprattutto locali, quelle più pericolose per i cittadini.

Questo il presente, ma c’è chi sogna di poter organizzare un servizio di trasporto con battelli elettrici per le mete turistiche più importanti.

Senza dimenticare gli investimenti per dotare il territorio di colonnine elettriche a terra. Una sfida da vincere, visti i tanti turisti stranieri che arrivano a Riva del Garda in auto elettrica.

Sono alcuni degli argomenti dell’evento organizzato da Vaielettrico e che vi proponiamo anche in video.

Accogliere i turisti elettrici nelle località turistiche come Riva del Garda

La prima sezione, dopo i saluti istituzionali del sindaco Cristina Santi, dell’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni e dell’amministratore unico di Altogarda Parcheggi e Mobilità Marco Torboli, è stata dedicata al turismo elettrico.

La tavola rotonda moderata da Massimo degli Esposti, co fondatore e direttore di Vaielettrico, ha visto la partecipazione dell’assessore Failoni che ha sottolineato l’impegno verso la sostenibilità della Provincia di Trento. Animato il confronto sull’infrastruttura di ricarica a cui hanno dato il loro contributo Paolo Mariano, youtuber di Vaielettrico e Ivan Fent di ASG – Alto Garda Servizi che si occupa anche dell’infrastruttura di ricarica. Interessanti i numeri forniti – si leggono nella tabella sotto – sull’aumento esponenziale in soli due anni dell’uso della colonnina fast.

Turismo su strada e su acqua con Silvio Rigatti, presidente Agenzia per il Turismo Garda Dolomiti, che oltre a un’analisi della situazione ha esposto il suo sogno di un servizio di mobilità elettrica sul lago per visitare a emissioni zero le mete più importanti della località.

Il VIDEO SUL TURISMO

Il trasporto pubblico sempre più green e la necessità di una rete di ricarica

«Il futuro del trasporto pubblico locale sarà ibrido o elettrico?» è stato il filo conduttore della seconda sezione moderata da Gian Basilio Nieddu, giornalista di Vaielettrico, con la partecipazione di Giuseppe Mafale, direttore di esercizio navigazione Lago di Garda, ha parlato dei tre traghetti ibridi in esercizio con Navigarda e delle ricadute positive per l’ambiente e la salute dei cittadini. Alberto Pozzo, ceo di Gardasolar, ha raccontato dell’e-bus elettrico made in Trentino.

Il primo in Italia che permette di offrire un servizio di trasporto a servizio del turismo. Jacopo Carlo Perino, co-founder di Plus EV-Charge, ha rassicurato sulla possibilità di gestire l‘autonomia delle barche elettriche grazie a una rete di stazioni di ricarica (qui il suo intervento).

La propulsione full electric è già possibile per il diportismo privato, così come quella ibrida per il servizio di trasporto pubblico. La sfida è capire quanto le istituzioni sostengano la conversione delle flotte pubbliche e incentivino i privati a convertire le loro barche.

IL VIDEO SUL TRASPORTO PUBBLICO

Gommoni elettrici per la vela sostenibile

La terza sezione, dedicata alla vela a Riva del Garda, è stata aperta dall’intervento di Michele Giorgini, responsabile del progetto Zero per VSR ma anche allenatore dei campioni olimpici Ruggero Tita e Caterina Banti, che ha illustrato gli importanti traguardi raggiunti con il gommone elettrico e in benefici rispetto alla versione termica. Ciro Mercurio, direttore del circolo velico Fraglia di Riva, ha trattato il tema «La sostenibilità nella vela dalle boe elettriche al fotovoltaico».

IL VIDEO SULLA VELA E IL GOMMONE ELETTRICO

Per la Federazione Italiana Vela sia Rodolfo Bergamaschi, presidente della XIV zona, che Domenico Foschini, consigliere nazionale, hanno documentato e sottolineato l’impegno della federazione verso una dimensione più sostenibile delle attività veliche, nonostante sia la filiera della nautica più ecologicamente responsabile.

