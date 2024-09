Attenzione. Non prendete impegni il 17 settembre alle 17. Ci vediamo a Riva del Garda, nel bel sito storico di Palazzo Martini, per l’evento “A Riva del Garda si naviga sostenibile” organizzato da Vaielettrico insieme al Comune di Riva del Garda all’interno della Settimana europea della mobilità sostenibile. Scoprite nell’articolo cosa vi offriamo.

Una navigazione sempre più sostenibile

Nel ramo trentino del Lago di Garda è vietata la navigazione a motore. Una scelta sia economica – lo sviluppo del turismo velico con centinaia di eventi anche internazionali e mondiali – che ambientale: si preserva l’acqua e l’ecosistema lacustre.

Ci sono però delle eccezioni: la presenza di mezzi a motore in gran parte termici riservati al soccorso e altre funzioni di servizio. Anche il trasporto di linea è a motore. Ma parliamo di una percentuale molto ridotta e molto meno impattante rispetto agli altri laghi italiani, ma si può lavorare per ridurre ancora di più le emissioni e le altre conseguenze negative dei motori alimentati con gli idrocarburi.

Come fare? Quali le soluzioni e i progetti in corso? Sono i temi al centro dell’incontro del 17 settembre che vi invitiamo a seguire. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Riva di Garda Cristina Santi che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione diretta ad aumentare le informazioni sui processi di transizione sostenibile. Ringraziamo anche l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni per aver accettato l’invito. Introduce la manifestazione Massimo Degli Esposti, direttore/fondatore di Vaielettrico.

La prima sezione: il futuro del trasporto pubblico locale sarà ibrido o elettrico?

Questa prima sezione, moderata da Gian Basilio Nieddu giornalista di Vaielettrico, è dedicata allo sviluppo e all’evoluzione del trasporto pubblico locale. L’operatore pubbica Navigarda assicura il servizio e nelle flotta ha recentemente inserito due traghetti ibridi.

Un primo passo verso la riduzione delle emissioni. Sarà interessante pertanto conoscere il bilancio di questa esperienza grazie all’intervento di un rappresentante dell’azienda di trasporto.

Trentino è anche terra di imprenditori attenti all’ambiente come Alberto Pozzo di Gardasolar che da anni propone i suoi natanti e barche – un catalogo sempre più ricco – in tutta Italia.

A Firenze i suoi motori permettono la navigazione della barca solare sull’Arno – ridottissima o nulla l’esigenza di ricarica grazie ai pannelli – e in Calabria il suo ebus elettrico per il trasporto passeggeri. Una storia tutta da conoscere e che l’imprenditore trentino racconterà nel nostro evento.

Per estendere l’uso di barche elettriche serve energia. Da sempre nei porti esistono le colonnine multiservizi – acqua e luce – con ricarica lenta – utilissime per le piccole barche – che vedono come protagonista e leader l’azienda Plus EV-Charge. Pionieri di questi sistemi e oggi sul pezzo con la ricarica veloce: quella indispensabile alle barche più potenti e per chi deve affrontare percorsi lunghi.

All’evento sarà presente il Co- founder Jacopo Perini che interverrà sull’importanza della mobilità elettrica per i laghi italiani. Ecologia ambiente e sostenibilità.

“In un contesto come quello del lago di Garda è possibile attraverso la dotazione di una o più colonnine per ciascun porto che si affaccia nello specchio acqueo eliminare l’ansia da ricarica dei diportisti e degli operatori professionali – sottolinea il manager -. E’ possibile raggiungere in tempi brevi il porto che offre la ricarica e ripartire. Stiamo lavorando da tempo sulle fast e abbiamo stazioni di ricarica operanti in numerosi porti e marina: dal Portogallo alla nuova città The Line in Arabia Saudita a marine private in Veneto“. Se si vuole convertire la flotta termica presente oggi ci sono tutte le condizioni tecniche e tecnologiche.

Decarbonizzare la vela: dalle boe al gommone elettrico

A Riva del Garda si organizzano centinaia di manifestazioni veliche internazionali e si è pionieri nella sostenibilità. Lo abbiamo letto sul sito dell’organizzazione mondiale Sailing che ha premiato gli sforzi del mondo velico locale che ha permesso agli ultimi mondiali giovanili di vela regate a emissioni zero. Merito delle boe e delle barche e dei gommoni elettrici utilizzati durante la manifestazione (leggi qui).

Di gommoni elettrici ci parlerà Michele Giorgioni, direttore tecnico al circolo Arco, allenatore dei campioni olimpici Ruggero Tita e Caterina Banti e responsabile del progetto Zero VSR – Il gommone elettrico per la vela.

Sulle politiche di sostenibilità a Riva del Garda – a iniziare dalle boe elettriche – ci parlerà Ciro Mercurio, direttore tecnico del Circolo Velico Fraglia.

All’evento vista la forte attenzione all’ambiente sarà presente la Federazione italiana Vela con Rodolfo Bergamaschi – presidente XIV zona della Fiv Una vela sempre più green e Domenico Foschini – consigliere nazionale della federazione Vela e sostenibilità.

Il nuovo che avanza, il turismo elettrico

Massimo Degli Esposti introdurrà il tema del turismo elettrico e sostenibile su cui si confronteranno Silvio Rigatti – Presidente Agenzia per il Turismo Garda Dolomiti con Roberto Failoni Assessore provinciale al turismo, un rappresentante della società Ags e Paolo Mariano di Vaielettrico che parlerà di un tema sempre più attuale: Auto elettriche: possiamo non acquistarle, ma i turisti ci chiederanno di ricaricarle. Vogliamo davvero rinunciare al turismo?

Non vogliamo fermarci a Riva del Garda e abbiamo invitato i sindaci di Limone, Malcesine e Torbole. L’evento di conclude con un aperitivo finale.

Un incontro da non perdere, a cui siete tutti invitati. Seguiteci sul sito e su tutti i nostri canali social.

Paolo Mariano e Vaielettrico ti invitano a Riva: CLICCA SUL VIDEO