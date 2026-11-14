A Viserbella, nella zona nord di Rimini, c’è un albergo che sta puntando sulla transizione energetica. È l’Hotel Viking di Andrea Antonioli, imprenditore alberghiero. La sua ricetta combina fotovoltaico, accumulo energetico, colonnine di ricarica per gli ospiti e veicoli elettrici per ridurre consumi, costi ed emissioni.

Solare già presente da anni nel Wiking di Rimini

L’investimento nelle energie rinnovabili non nasce oggi. «Abbiamo già da anni il solare termico per il riscaldamento dell’acqua e della piscina», racconta Antonioli. Negli ultimi mesi però il progetto ha compiuto un salto di qualità con l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici: 10 kW in un’area di servizio dell’hotel e altri 20 kW sui tetti della struttura, per arrivare a una potenza complessiva vicina ai 40 kW.

Il passo successivo sarà l’accumulo. «Una volta completato l’impianto installeremo anche una batteria per utilizzare durante la notte l’energia prodotta durante il giorno». Un investimento che si aggiunge a un lungo lavoro di efficientamento energetico: illuminazione interamente a Led, climatizzatori di ultima generazione e sostituzione progressiva delle apparecchiature più energivore.

L’obiettivo è ambizioso. «Secondo i miei calcoli dovrei riuscire ad abbattere la bolletta complessiva di circa due terzi». La verifica arriverà soltanto dopo un’intera stagione di esercizio, ma le premesse sono incoraggianti. Anche perché il primo impianto fotovoltaico installato anni fa ha già garantito benefici sia in termini di autoconsumo.

L’auto dell’hotel è una Tesla, colonnine da 22 kW per gli ospiti

La sostenibilità, però, non si ferma alla produzione di elettricità. Da alcuni mesi l’albergatore utilizza una Tesla per le attività quotidiane della struttura e attende l’arrivo di un pulmino elettrico a otto posti, un Volkswagen ID. Buzz, destinato ai servizi di trasferimento degli ospiti.

«Lo useremo sia per le esigenze dell’albergo sia per accompagnare i clienti alla stazione, all’aeroporto o alla Fiera di Rimini», spiega Antonioli. Una scelta che appare particolarmente sensata considerando che l’hotel si trova a pochi chilometri dal quartiere fieristico. «La fiera è a tre o quattro chilometri da qui e con un mezzo elettrico si raggiunge in pochi minuti».

A disposizione degli ospiti di Wiking ci sono anche colonnine di ricarica da 22 kW, attualmente due ma destinate a diventare quattro. La ricarica è a pagamento, ma con una filosofia precisa: mantenere prezzi competitivi. «Applichiamo tariffe molto vicine a quelle di Tesla, quindi tra le più convenienti sul mercato».

Le prime risposte dei clienti sono incoraggianti. Durante l’estate il servizio è stato utilizzato soprattutto dagli ospiti che già viaggiavano in elettrico. «Sono rimasti molto soddisfatti della comodità di poter ricaricare direttamente all’interno dell’albergo e di trovare prezzi accessibili».

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