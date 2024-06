A R2B (Bologna 26/27 giugno) si parla di energia per case, mobilità, agricoltura

Come rendere energeticamente efficienti gli edifici, come un’impresa può partecipare ad una comunità energetica rinnovabile, due workshop sulla mobilità con focus su E-Fuel, biocarburanti, idrogeno e la decarbonizzazione. Questi alcuni degli appuntamenti del Salone internazionale della ricerca e delle alte competenze per l’innovazione. Appuntamento a Bologna Fiere dal 26 al 27 giugno 2024.

Costruzioni: 40% dei consumi di energia, 36% emissioni climalteranti

Il settore delle costruzioni rappresenta in Europa il 40% del consumo di energia ed è responsabile del 36% delle emissioni climalteranti. Dati che rendono urgente l’efficientamento energetico degli edifici per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

“La corretta sinergia di istituzioni, enti di ricerca ed imprese può trasformare la riqualificazione del patrimonio edilizio in opportunità anche dal punto di vista economico. Così si legge nella presentazione del workshop Verso un patrimonio edilizio a zero emissioni: policy e best practice. Appuntamento il 27 giugno dalle 11 – 11:50 alla Building and Constructions Arena di R2B. Clicca sul link per programma e relatori.

L’altro workshop sul tema è dedicato a Riqualificazione integrata degli edifici: efficienza energetica, comfort e sicurezza strutturale che si terrà il 26 giugno dalle 14 alle 14:50. Clicca qui per il programma.

La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche

Il 26 giugno l’helpdesk comunità energetiche rinnovabili gestito da Art-ER per la Regione Emilia-Romagna, incontra le imprese interessate a saperne di più sul tema.

Durante gli incontri personalizzati, organizzati in collaborazione con Unioncamere e le camere di commercio dell’Emilia-Romagna, gli esperti forniranno informazioni dettagliate sulle Cer, sul loro funzionamento e sugli incentivi disponibili.

Prima degli incontri è previsto un workshop sulle prospettive ed opportunità delle Comunità energetiche (programma). Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi compilando il form (clicca sul link) entro le 13 del 25 giugno.

Le rinnovabili marine, l’energia per la mobilità, la decarbonizzazione agricola

Il 26 dalle 15 alle 15:50 Le competenze del futuro per lo sviluppo del settore delle rinnovabili marine (programma).

Energia e mobilità nei due workshop E-Fuel e Biocarburanti per il futuro della mobilità – Sviluppi sostenibili nel settore trasporti il 26 giugno dalle 15 alle 15:50 (programma) e Il futuro della mobilità, attraverso l’implementazione del vettore Idrogeno il 27 giugno dalle 16 alle 16:50 (programma).

Sfide climatiche e agronomiche: soluzioni per la sostenibilità è il titolo dell’incontro (26 giugno 14/14:50) dedicato all’efficienza nell’uso delle risorse e resilienza ai cambiamenti climatici in agricoltura. Come? “Tramite processi di selezione varietale, validazione sensoristica e agrivoltaico, si ottimizzeranno la qualità e la gestione delle colture in un’ottica più sostenibile. Si tratta di una sfida che coinvolge tutti gli attori della filiera agroalimentare al fine di promuovere la decarbonizzazione del settore“.

