A questi prezzi ricarico con la prolunga in cortile…Altri lettori, dopo Marco, sfogano la loro frustrazione per i costi proibitivi delle colonnine. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che l’indirizzo per scriverci è info@vaielettrico.it .

A questi prezzi mi arrangio a casa, basta colonnine

“S ono originario di un paesino in provincia di Brescia nel quale hanno messo una bellissima colonnina Iper Charger Eni Plenitude, prezzo al kilowatt-ora 0,9 euro. L’unica spiegazione che posso dare è che siano stati costretti dalla Comunità Europea a installare queste colonnine. Ma non abbiano nessuna intenzione di diffondere le autovetture elettriche. Per cui domani mi doterò di prolunga e ricarico da casa fino al cortile sotto… “ . Sandro Laffranchini

Possibile che ricaricare costi più che far benzina? I prezzi dovevano diminuire…

“I n un Vostro articolo di febbraio 2023 si prospettava la possibilità di ribassi del costo del kW/h presso le ricariche pubbliche (soprattutto superfast ed ultrafast). Ma è ormai evidente che non solo i prezzi non sono diminuiti, ma sono aumentati. E che hanno persino tolto gli abbonamenti. Il risultato è che per fare in elettrico gli stessi km (non considero il gasolio perché troppo differente in termini di convenienza), costa quanto un litro di benzina (con ricariche lente). Ed addirittura il doppio con ricariche ultrafast. A cosa serve incentivare l’acquisto di auto elettriche e far costruire potentissime macchine elettriche, se poi è più oneroso del termico? Vorrei conoscere il Vs parere. È possibile far presente questa situazione? Vi ringrazio “. Sergio Casarella

Risposta. tra i più cari in Europa. È un gatto che si morde la coda. I grandi gestori dicono che le colonnine sono poco utilizzate e quindi devono tenere i prezzi alti per rientrare almeno in parte dall’investimento. Ma se ricaricare costa caro, la gente si tiene l’auto a benzina e il tasso di occupazione non aumenta. In chiusura una raccomandazione a Sandro: ricaricare a casa è giusto, ma va fatto in sicurezza. Buttare un cavo con prolunga per raggiungere una presa non è raccomandabile. Sono mesi che scriviamo che uno dei maggiori freni alla diffusione delle auto elettriche in Italia è il prezzo proibitivo delle ricariche,. È un gatto che si morde la coda. I grandi gestori dicono che le colonnine sonoe quindiper rientrare almeno in parte dall’investimento. Ma se ricaricare costa caro, la gente si tiene l’auto a benzina e il tasso di occupazione non aumenta. In chiusura una raccomandazione a Sandro: ricaricare a casa è giusto, ma. Buttare un cavo con prolunga per raggiungere una presa

